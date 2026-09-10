В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковали россияне на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 14 атак россиян около Казачьей Лопани, Лимана, Старицы, Широкого и Чугуновки.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма в районе Петропавловки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 277 боевых столкновений. Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которого сбросил 331 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 913 дронов-камикадзе и совершили 2117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – пишут в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: