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В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковали россияне на Харьковщине

Украина 08:09   10.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковали россияне на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 14 атак россиян около Казачьей Лопани, Лимана, Старицы, Широкого и Чугуновки.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма в районе Петропавловки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 277 боевых столкновений. Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которого сбросил 331 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 913 дронов-камикадзе и совершили 2117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – пишут в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.".