У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакували росіяни на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боєзіткнень, передають у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 14 атак росіян біля Козачої Лопані, Лимана, Стариці, Широкого та Чугунівки.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми в районі Петропавлівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 277 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, під час якого скинув 331 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10 913 дронів-камікадзе та здійснили 2117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – уточнили в Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: