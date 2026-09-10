Нічні удари по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали люди (відео)

Одразу три удари пережив Харків напередодні, 9 вересня. Перший “приліт” зафіксували близько 22:30 у Слобідському районі. Після чого росіяни атакували Київський і згодом – Холодногірський райони. Відомо, що постраждали троє людей, вибиті понад сотня вікон у багатоповерхових будинках на різних локаціях.

“Перше влучання – це Слобідський район міста Харкова. Відбулось влучання біля школи. На жаль, троє людей звернулися за медичною допомогою, у всіх гостра реакція на стрес. Постраждало сім багатоповерхових житлових будинків, біля сотні вікон вибито. Зараз працюють наші комунальні підприємства. Крім всього, постраждали електромережі міського освітлення”, – сказав мер Ігор Терехов.

Відео: пресслужба ХМР

У Київському районі під удар потрапило авто. За інформацією міського голови, постраждалих через “приліт” немає.

Третє влучення було вже в Холодногірському районі. Там прилетіло також біля багатоповерхівки – вилетіли вікна, але обійшлось без потерпілих.