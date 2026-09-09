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Ремонт триває: рух деякими вулицями Харкова відновлять 11 вересня

Транспорт 20:52   09.09.2026
Оксана Якушко
Ремонт триває: рух деякими вулицями Харкова відновлять 11 вересня

До 16:00 11 вересня заборонений рух транспорту на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Дмитра Коцюбайла, а також виїзд з пров. Власівського на вул. Георгія Тарасенка.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з тим, що ремонт трамвайної колії продовжиться ще декілька днів. Раніше рух планували відкрити 9 вересня.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Молочною, Дмитра Коцюбайла, Тарасівською, Храмовою, проспектом Аерокосмічним та ін.

Також у цей час не ходитимуть трамваї на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Добровольців, а також рух автобусів на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від пров. Петинського до вул. Дмитра Коцюбайла.

У цей період громадський транспорт курсує так:

трамвай №5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

трамвай №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло  «Вул. Одеська»;

автобус №260: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Георгія Тарасенка, 49 – пров. Власівський – вул. Тарасівська – вул. Храмова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – залізнична станція «Основа»;

у зворотному напрямку: за своїм маршрутом.

Читайте також: 10 і 11 вересня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 20:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 16:00 11 вересня заборонений рух транспорту на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Дмитра Коцюбайла, на виїзд з пров. Власівського на вул. Тарасенка.".