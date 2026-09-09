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Спека до +30. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області

Погода 20:00   09.09.2026
Оксана Якушко
Спека до +30. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 10 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься невелика хмарність ☁️. День прогнозують без опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 25 до 30°.

 

У Харкові день прогнозують без опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 10 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".