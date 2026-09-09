Спека до +30. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 10 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься невелика хмарність ☁️. День прогнозують без опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 25 до 30°.

У Харкові день прогнозують без опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.