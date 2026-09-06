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Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 17 до 22°.

У Харківській області вдень буде зберігатися мінлива хмарність ⛅️. Місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Прогноз погоди на понеділок, 7 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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• Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 19:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на понеділок, 7 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".