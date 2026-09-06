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Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області

Погода 19:47   06.09.2026
Оксана Якушко
Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 7 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вдень буде зберігатися мінлива хмарність ⛅️. Місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 💨 до 15 – 20 м/с .

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 17 до 22°.

 

У Харкові прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 19 – 21°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 19:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на понеділок, 7 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".