Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 7 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області вдень буде зберігатися мінлива хмарність ⛅️. Місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.
Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 💨 до 15 – 20 м/с .
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 17 до 22°.
У Харкові прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.
Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 19 – 21°.