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Ще один день посухи: прогноз погоди в Харкові та області на 2 вересня

Погода 20:10   01.09.2026
Оксана Горун
Ще один день посухи: прогноз погоди в Харкові та області на 2 вересня

Без істотних опадів та з літнім теплом – Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди в регіоні на найближчу добу.

Метеорологи обіцяють Харківщині ще один літній день у вересні. Температура повітря вдень у Харкові буде 27 – 29° тепла, а вночі – 14 – 16° зі знаком “плюс”. В області: вночі +11 – 16°, вдень + 24 – 29°. Дощів не передбачають.

Для аграріїв та городників тим часом з’явилася надія: до кінця тижня в регіоні очікують грози, але поки що з невеликими та короткочасними дощами. Їх прогнозують на вихідні, 5 та 6 вересня.

Нагадаємо, серпень у Харківській області видався надмірно спекотним – середня температура місяця перевищила норму на 1 – 1,5 градуса. А ось опадів було лише 8–45% від місячної норми. У результаті, за оцінками Гідрометцентру, висох метровий шар ґрунту. Такі умови несприятливі для сівби озимих.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 20:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без істотних опадів та з літнім теплом – Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди в регіоні на найближчу добу".