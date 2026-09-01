Ще один день посухи: прогноз погоди в Харкові та області на 2 вересня

Без істотних опадів та з літнім теплом – Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди в регіоні на найближчу добу.

Метеорологи обіцяють Харківщині ще один літній день у вересні. Температура повітря вдень у Харкові буде 27 – 29° тепла, а вночі – 14 – 16° зі знаком “плюс”. В області: вночі +11 – 16°, вдень + 24 – 29°. Дощів не передбачають.

Для аграріїв та городників тим часом з’явилася надія: до кінця тижня в регіоні очікують грози, але поки що з невеликими та короткочасними дощами. Їх прогнозують на вихідні, 5 та 6 вересня.

Нагадаємо, серпень у Харківській області видався надмірно спекотним – середня температура місяця перевищила норму на 1 – 1,5 градуса. А ось опадів було лише 8–45% від місячної норми. У результаті, за оцінками Гідрометцентру, висох метровий шар ґрунту. Такі умови несприятливі для сівби озимих.