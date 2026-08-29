До 30 градусів тепла: прогноз погоди по Харкову та області на 30 серпня

У неділю, 30 серпня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів, удень — 27–29, інформують у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень — 25–30.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У лісах області утримається надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу.

Нагадаємо, Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей раніше опублікував попередній прогноз на вересень 2026 року на Харківщині. Очікується, що в перший місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 14,9 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у вересні також очікується у межах кліматичної норми – 48 мм.