Сьогодні 26 серпня 2026: яке свято та день в історії

26 серпня 1382 року золотоординський хан Тохтамиш захопив, пограбував і спалив Москву. У 1657-му гетьманом України обрали Івана Виговського. У 1789-му у Франції ухвалили Декларацію прав людини та громадянина. У 1920-му в Україні проголосили Медвинську республіку. У 1939-му пройшов II Великий збір Українських націоналістів, на якому головою Проводу ОУН обрали Андрія Мельника. У 1968-му вийшов сингл “The Beatles” “Hey Jude”. У 1991-му Верховна Рада УРСР ухвалила указ “Про тимчасове припинення діяльності Компартії України”. У 2009-му через 18 років після викрадення в США живою знайшли жертву кіднепінгу Джейсі Лі Дугард.

Свята та пам’ятні дати 26 серпня

26 серпня у світі – Міжнародний день актора та Міжнародний день собак.

Також сьогодні: День туалетного паперу, День музичної йоги.

26 серпня в історії

26 серпня 1382 року золотоординський хан Тохтамиш захопив, пограбував і спалив Москву. Докладніше.

26 серпня 1657 року тимчасовим гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрали Івана Виговського. Докладніше.

26 серпня 1789 року у Франції прийняли Декларацію прав людини та громадянина – один із найвідоміших документів демократичного світу. Докладніше.

26 серпня 1918 року дипломатичні представники Української держави та Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Берестейського (Брест-Литовського) мирного договору.

26 серпня 1920 року в Україні проголосили Медвинську республіку. Її організували на Київщині селяни, які повстали проти більшовиків. Докладніше.

26 серпня 1939 року в Римі відбувся II Великий збір українських націоналістів. На ньому ухвалили політичну програму ОУН, а також заклали основи для подальшого розколу організації, обравши її новим керівником Андрія Мельника. Докладніше.

26 серпня 1945 року Україна (на той момент – УРСР) ратифікувала Статут ООН.

26 серпня 1968 року в США вийшов перший продукт звукозаписного лейбла “Apple Records”, створеного групою “The Beatles”. Цим продуктом став сингл “Hey Jude”. Докладніше.

26 серпня 1991 року президія Верховної Ради УРСР прийняла указ “Про тимчасове припинення діяльності Компартії України”. Докладніше.

26 серпня 2009 року через 18 років після викрадення живою знайшли жертву кіднепінгу – мешканку Каліфорнії Джейсі Лі Дугард. Докладніше.

Церковне свято 26 серпня

26 серпня вшановують пам’ять мучеників Адріана і Наталії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо цілу ніч не видно місяця, то погода скоро зіпсується.

Якщо 26 серпня злива, то буде хороший урожай грибів.

Якщо дме легкий вітерець, то буде суха й жарка погода, а шквал обіцяє похолодання.

Якщо всю ніч ухає сова, то вдень різко зміниться погода.

Що не можна робити 26 серпня

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися, ображати або засуджувати когось.

Не можна переїдати.

Жінкам не можна вирушати в ліс на самоті.