Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії

28 січня – День затвердження Державного Прапора України. 28 січня 1929 року розпочав роботу перший Конгрес українських націоналістів, на якому створили ОУН. У 1930-му відкрився “Надзвичайний собор Української автокефальної православної церкви”, на якому церква, на вимогу радянської влади, самоліквідувалася. У 1958-му компанія “Lego” запатентувала свій всесвітньо відомий конструктор. У 2003-му президенти України та РФ підписали договір про державний кордон.

Свята та пам’ятні дати 28 січня

28 січня – День затвердження Державного Прапора України.

У світі: Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день безробітних, Всесвітній день боротьби з проказою, Міжнародний День без інтернету, Міжнародний день конструктора “Lego”.

28 січня в історії

28 січня 1929 року розпочав роботу перший Конгрес українських націоналістів, на якому створили Організацію українських націоналістів (ОУН).

Після поразки Української революції 1917-1921 років український визвольний рух спирався на еміграцію та патріотичні сили Західної України. Він поступово радикалізувався, адже як радянська, так і польська влада проводила політику утисків, репресій та навіть фізичного знищення українців. У результаті, здебільшого українська молодь почала створювати спочатку розрізнені націоналістичні організації. Їхня кількість швидко зростала в 1920-х роках. Згодом дедалі частіше звучали голоси про необхідність об’єднатися в загальну потужну силу. Об’єднавчі процеси “запустили” на двох конференціях – у Берліні 1927 року та Празі 1928 року. А з кінця 1928 року почали готувати перший спільний конгрес. Він відбувся у Відні з 28 січня до 3 лютого 1929 року. У роботі брали участь 30 делегатів (16 – з Галичини та 14 – з Наддніпрянщини). Саме цей Конгрес проголосив створення ОУН, а також обрав її перше керівництво: провід ОУН очолив Євген Коновалець, його заступником став Микола Сціборський, а секретарем Володимир Мартинець. Кінцевою метою своєї організації націоналісти проголосили Українську соборну самостійну державу.

28 січня 1930 року в Києві відкрився так званий “Надзвичайний собор Української автокефальної православної церкви”. Церковні діячі, яких ще не встигли репресувати, зібралися на вимогу радянської влади, щоб власноруч зруйнувати церкву та визнати себе винними “в усіх гріхах перед СРСР”. На той момент радянські каральні органи якраз “розкручували” справу вигаданого ними “Союзу звільнення України“, щоб кинути за ґрати якнайбільше представників української інтелігенції та релігійних діячів. І церковників УАПЦ, які сподівалися врятуватися таким чином, змусили провести “надзвичайний собор” за сценарієм чекістів. Проте врятуватися їм, звісно, ​​не вдалося.

“Собор відбувся без звичайної процедури скликання церковних соборів і за планом чекістів мав забезпечити ДПУ (Державне політичне управління – ред.) колективним визнанням “вини”, а також належно проголосувати за розпуск УАПЦ. У постановах зазначалося, що діячі УАПЦ самі визнали себе “антирадянським елементом”, “петлюрівцями”, “націоналістами”, що давало можливість після цього собору заарештувати всіх причетних до нього не як вірян, а як тих, хто веде “антирадянську діяльність і пропаганду”, отже й засудити за відповідною статтею Карного кодексу УРСР”, — пише про події кандидатка історичних наук, докторка церковно-історичних наук Ірина Преловська.

Головував на соборі митрополит Микола Борецький (першого та справжнього главу УАПЦ Василя Липківського на той час уже “звільнили від служіння”). Учасниками було близько 40 священників. Вони й ухвалили рішення про самоліквідацію. Постанова, зокрема, містила формулювання: “Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ, як це тепер остаточно виявилося, протягом 10 років свого існування була явно вираженою антирадянською контрреволюційною організацією… Тому надзвичайний собор, категорично засуджуючи всіх, хто спричинився до перетворення церкви на контрреволюційну антирадянську організацію, визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і вважає її за ліквідовану”.

28 січня 1951 року народився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

28 січня 1958 року компанія “Lego” запатентувала сучасний вигляд цеглинок свого надуспішного конструктора. До цього моменту компанія існувала понад чверть століття. На початку своєї історії – у 1930-х роках “Lego” створювала дерев’яні іграшки. На пластик перейшла 1947 року, а до конструкторів справа дійшла лише 1949-го.

28 січня 1986 року над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”. Це сталося у прямому ефірі – через 73 секунди після старту. Політ “Челленджера” був десятим. А на борту корабля, окрім астронавтів, була шкільна вчителька Кріста Макколіфф. Вона виграла масштабний національний конкурс “Вчитель у космосі”. За долею “щасливиці”, яка мала полетіти в космос, спостерігала майже вся Америка.

Усі сім членів екіпажу “Челленджера” загинули, а польоти шатлів через катастрофу припинили на два з половиною роки. Відновили програму вже із запуском іншого шатлу – “Діскавері”.

28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий прапор Державним Прапором України. У відповідній постанові зазначено, що прапор “являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3”.

28 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

28 січня 2003 року в Києві президент РФ Путін підписав із Президентом України Леонідом Кучмою договір про державний кордон. Договір зафіксував сухопутну лінію кордону. Документ ратифікували у РФ та Україні у квітні 2004 року. А через 10 років – 2014-го РФ (традиційно для себе) порушила все, що зобов’язалася виконувати, розпочавши озброєну агресію проти України в Криму та на Донбасі.

28 січня 2010 року Президент України Віктор Ющенко видав указ, який визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Церковне свято

Преподобного Єфрема Сиріна. Він народився на початку IV століття у Месопотамії. Ще юнаком пішов у навколишні гори та став пустельником. Після того, як рідне місто Сиріна захопили перси, він залишив місце свого усамітнення й оселилося в монастирі поблизу міста Едеси, де й прожив до самої смерті. За своє життя преподобний написав багато піснеспівів і молитов. Його покаяну молитву “Господи та Владика мого живота” читають під час Великого посту.

Народні прикмети

Вітряна погода – до сирого й дощового року.

Якщо чути спів птахів, чекайте на потепління.

Ясний, безхмарний день – до ранньої весни.

Якщо 28 січня – різке потепління, то до лютого повернуться заморозки.

Що не можна робити 28 січня

Не варто ухилятися від роботи й нехтувати прибиранням.

Не можна залишати немитий посуд в мийці.

Не можна допускати, щоб гості пішли з вашого дому з пустими руками.

Категорично заборонено ображати дітей.