Сьогодні 9 березня: яке свято та день в історії

9 березня – день народження Тараса Шевченка. За церковним календарем – перше й друге знайдення глави Йоана Предтечі. У цей день європейці рушили відкривати Бразилію, американці створили ляльку Барбі, а росіян розбили під Дергачами.

Свята та пам’ятні дати 9 березня

9 березня – народження Тараса Шевченка. Цю дату сьогодні відзначать і в Харкові.

“9 березня 2023 року о 14:00 патріотична громада Харкова відзначить День народження Тараса Шевченка біля його пам’ятника. Навіть минулого року під постійні вибухи і ракетні обстріли засніженого міста вдалось покласти квіти та вшанувати батька нації. Цього разу почитаємо вірші та згадаємо нашого пророка. Тарас знову єднає нас!” – проанонсував захід координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

9 березня в історії

9 березня 1500 з Португалії вирушила експедиція Педру Кабрала, що відкрила для європейців Бразилію. При цьому майже традиційно для епохи великих відкриттів пливли моряки зовсім не до Америки, а до омріяної Індії.

Кабрал збирався повторити шлях Васко да Гами, проте відхилення від курсу привело його експедицію на новий континент. Берегів Бразилії експедиція досягла 22 квітня 1500 року. Слід відзначити, що Кабрал у такій ситуації не розгубився. А одразу оголосив відкриту землю такою, що належить Португалії, відправив один зі своїх кораблів із повідомленням до Лісабона, а сам таки відправився в Індію – і з другої спроби доплив, куди збирався.

9 березня 1796 року Наполеон, майбутній імператор Франції, одружився з Жозефіною Богарне.

Одна з найпопулярніших пар світової історії мала нетривіальну історію стосунків, яка врешті завершилася розривом. Жозефіна була старшою за Наполеона на шість років. Він став її другим чоловіком. Першим був віконт Олександр Богарне. Від першого шлюбу в неї було двоє дітей, а от народити спадкоємця імператору Жозефіна не змогла. Це, а також постійні подружні зради обох, врешті призвело до розлучення. Наполеон після розлучення одружився вдруге – на австрійській принцесі Марії Луїзі, яка народила йому сина. Жозефіна втретє заміж не вийшла.

9 березня 1814 року у Моринцях Черкаської області народився Тарас Шевченко.

9 березня 1918 року проголошено створення Білоруської народної республіки (БНР).

Це стало відповіддю білоруського політикуму на підписання більшовицькою Росією сепаратного Берестейського миру з Німеччиною. За цим мирним договором землі на захід від лінії Двинська — Свенцяни — Пружани, що раніше належали Росії, передавалися Німеччині й Австро-Угорщині, які мали вирішити майбутнє цього надбання. У відповідь на таку зраду з боку росіян Виконком Ради Всебілоруського з’їзду ухвалив Другу статутну грамоту, в якій заявив про створення Білоруської Народної Республіки в межах розселення й кількісної переваги білорусів. 25 березня більшістю голосів була ухвалена Третя Статутна грамота, у якій Білоруська Народна Республіка проголошувалася незалежною державою. Однією з перших держав, яка визнала незалежність БНР була Українська народна республіка. 3 червня 1918 року був призначений український консул у Мінську.

9 березня 1930 року в Харкові розпочався судовий процес над членами так званої Спілки визволення України.

Так званої – тому що, на думку дослідників, СВУ була вигадана на Лубянці, аби репресувати низку провідних діячів української науки й культури. Судовий процес проводили в будівлі оперного театру (нині – філармонія) на Римарській. На лаві підсудних опинилися 45 осіб, у тому числі два доктори Всеукраїнської академії наук, 15 професорів, директор школи, вчителі, студенти, релігійні діячі, письменники, редактори тощо. Багато з них у часи УНР були в політиці, шість – члени Української Центральної Ради. Усіх їх обвинуватили в підпільній діяльності, метою якої було звільнення України від більшовиків. За легендою, організація існувала в тісній комунікації з українською еміграцією, яку в обвинувальному акті назвали “закордонним центром петлюрівщини”.

Утім вироки підсудним були не настільки жорсткими, як можна було очікувати в 1930-ті, – принаймні обійшлося без розстрілів. Підсудним дали від одного до десяти років ув’язнення з суворою ізоляцією. Деяких заслали на Соловки. Проте у перші місяці Другої Світової війни багатьох учасників процесу СВУ знову заарештували та вбили.

9 березня 1959 року на торговому ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку вперше продемонстрували ляльку Барбі.

Майбутній хіт продажів розробила стенографістка компанії Mattel Рут Хендлер. Ляльку вона назвала на честь своєї дочки Барбари. Перша Барбі коштувала 3 долари. Вона була одягнена в чорно-білий у смужку купальник, у неї було біле волосся, стягнуте в хвіст, і чорні очі.

9 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про те, що ЗСУ вигнали окупантів із Дергачів. Також у цей день з’явилося повідомлення про знищення військової бази РФ у цьому районі.

З Ізюма вперше спробували відкрити гуманітарний коридор. Але незважаючи на попередні домовленості, армія РФ продовжила обстрілювати місто та шляхи евакуації. У результаті вивезти змогли лише 250 осіб – під обстрілом.

Церковне свято 9 березня

9 березня християни відзначають перше та друге знайдення глави Йоана Предтечі. Після усікнення глави пророка та хрестителя господнього, його тіло учні поховали в самарійському місті Севастії. Главу Йоана поховала благочестива дружина царського домоправителя Хузи – на Олеонській горі, в одному з маєтків Ірода. Через багато років цей маєток перейшов у володіння благочестивому вельможі Інокентію, який став будувати там церкву. Коли копали рів для фундаменту, знайшли посудину з главою Йоана Предтачі. Інокентій зберігав її все життя, а перед смертю, боячись, щоб святиню не зганьбили невірні, знову заховав там, де знайшов. Після смерті Інокентія його церква запустилася та зруйнувалася з часом.

Вдруге главу знайшли ченці в часи царя Костянтина Великого. Сам Йоан явився їм і вказав місце, де знаходиться його глава. Іноки відкопали святиню і, поклавши її в мішок з верблюжої вовни, пішли до себе додому. Дорогою вони зустріли незнайомого горщика і дали йому нести дорогоцінну ношу. Не знаючи, що він несе, горщик спокійно продовжував шлях, але йому з’явився сам святий Предтеча і наказав тікати від недбайливих і лінивих ченців разом з тим, що було в його руках. Горщик зник від ченців і вдома з честю зберігав главу святого. Перед смертю він запечатав її у водоносну посудину і передав сестрі. З того часу чесна глава спадкоємно зберігалася християнами, доки її володарем не став священик Євстафій – єретик. Він закопав святиню в печері поблизу Емеси, куди збирався потім повернутися. Проте в печені оселилися ченці, згодом там створили монастир, а в 452 році архімандриту цієї обителі Маркеллу явився Йоанн Хреститель і вказав місце приховування своєї глави. Це набуття стало святкуватися як друге. Святиню перенесли до Емеса, а потім до Константинополя.

Народні прикмети

Якщо 9 березня співають синиці – бути теплу.

Якщо перелітні птахи вже прилетіли, рік буде врожайним.

Якщо 9 березня немає снігу – весна буде рання.

Що не можна робити 9 березня

9 березня не можна прати.

Не можна рубати дерева та палити багаття.

Не можна брати до рук нічого гострого.