Сегодня 9 марта: какой праздник и день в истории

9 марта – день рождения Тараса Шевченко. По церковному календарю — первое и второе нахождение главы Иоанна Предтечи. В этот день европейцы отправились открывать Бразилию, американцы создали куклу Барби, а россиян разбили под Дергачами.

Праздники и памятные даты 9 марта

9 марта – рождения Тараса Шевченко. Эту дату сегодня отметят и в Харькове.

«9 марта 2023 в 14:00 патриотическая общественность Харькова отметит День рождения Тараса Шевченко возле его памятника. Даже в прошлом году под постоянные взрывы и ракетные обстрелы заснеженного города удалось возложить цветы и почтить отца нации. На этот раз почитаем стихи и вспомним нашего Пророка. Тарас снова объединяет нас!» — проанонсировал мероприятие координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

9 марта в истории

9 марта 1500 года из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию. При этом почти традиционно для эпохи великих открытий плыли моряки вовсе не в Америку, а в вожделенную Индию.

Кабрал собирался повторить путь Васко да Гамы, однако отклонение от курса привело его экспедицию на новый континент. Берега Бразилии экспедиция достигла 22 апреля 1500 года. Следует отметить, что Кабрал в такой ситуации не растерялся. А сразу объявил открытую землю принадлежащей Португалии, отправил один из своих кораблей с сообщением в Лиссабон, а сам отправился в Индию — и со второй попытки доплыл, куда собирался.

9 марта 1796 года Наполеон, будущий император Франции, женился на Жозефине Богарне.

Одна из самых популярных пар мировой истории имела нетривиальную историю отношений, которая, наконец, завершилась разрывом. Жозефина была старше Наполеона на шесть лет. Он стал ее вторым мужем. Первым был виконт Александр Богарне. От первого брака у нее было двое детей, а вот родить наследника императору Жозефина не смогла. Это, а также постоянные супружеские измены обоих наконец привело к разводу. Наполеон после развода женился второй раз – на австрийской принцессе Марии Луизе, родившей ему сына. Жозефина в третий раз замуж не вышла.

9 марта 1814 года в Моринцах Черкасской области родился Тарас Шевченко.

9 марта 1918 года провозглашено создание Белорусской народной республики (БНР).

Это стало ответом белорусского политикума на подписание большевистской Россией сепаратного Берестейского мира с Германией. Согласно мирному договору земли к западу от линии Двинск — Свенцяны — Пружаны, ранее принадлежавшие России, передавались Германии и Австро-Венгрии, которые должны были решить будущее этого приобретения. В ответ на такое предательство со стороны россиян исполком совета Всебелорусского съезда принял Вторую уставную грамоту, в которой заявил о создании Белорусской Народной Республики в рамках расселения и количественного превосходства беларусов. 25 марта большинством голосов была принята Третья Уставная грамота, в которой Белорусская Народная Республика провозглашалась независимым государством. Одним из первых государств, признавших независимость БНР, была Украинская народная республика. 3 июня 1918 года был назначен украинский консул в Минске.

9 марта 1930 года в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого Союза освобождения Украины.

Так называемой – потому что, по мнению исследователей, СОУ была придумана на Лубянке, чтобы репрессировать ряд ведущих деятелей украинской науки и культуры. Судебный процесс проводили в здании оперного театра (сейчас это филармония) на Рымарской. На скамье подсудимых оказались 45 человек, в том числе два доктора Всеукраинской академии наук, 15 профессоров, директор школы, учителя, студенты, религиозные деятели, писатели, редакторы. Многие во времена УНР были в политике, шесть — члены Украинской Центральной Рады.

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Всех их обвинили в подпольной деятельности, целью которой было освобождение Украины от большевиков. По легенде организация существовала в тесной коммуникации с украинской эмиграцией, которую в обвинительном акте назвали «заграничным центром петлюровщины». Впрочем, приговоры подсудимым были не столь жесткими, как можно было ожидать в 1930-е, — по крайней мере, обошлось без расстрелов. Подсудимым дали от одного до десяти лет заключения со строгой изоляцией. Некоторых сослали на Соловки. Однако в первые месяцы Второй Мировой войны многих участников процесса СОУ снова арестовали и убили.

9 марта 1959 года на торговой ярмарке детских товаров в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби.

Будущий хит продаж разработала стенографистка компании Mattel Рут Хендлер. Куклу она назвала в честь своей дочери Барбары. Первая Барби стоила 3 доллара. Она была одета в черно-белый в полоску купальник, у нее были белые волосы, стянутые в хвост, и черные глаза.

9 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что ВСУ изгнали оккупантов из Дергачей. Также в этот день появилось сообщение про уничтожение военной базы РФ в этом же районе.

Из Изюма впервые попытались открыть гуманитарный коридор. Но несмотря на предварительные договоренности, армия РФ продолжила обстреливать город и пути эвакуации. В результате вывезти смогли только 250 человек — под обстрелом.

Церковный праздник 9 марта

9 марта христиане отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. После отсечения головы пророка и крестителя, его тело похоронили в самарийском городе Севастии. Голову Иоанна похоронила благочестивая супруга царского домоправителя Хузы – на Олеонской горе, в одном из имений Ирода. Спустя много лет это имение перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию. Он начал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, нашли сосуд с главой Иоанна Предтачи. Иннокентий хранил ее всю жизнь, а перед смертью, боясь, чтобы святыня не попала в руки неверным, снова спрятал там, где нашел.

После смерти Иннокентия его церковь пришла в запустение. Второй раз главу нашли монахи во времена царя Константина Великого. Сам Иоанн явился им и указал место, где находится его глава. Иноки откопали святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь, но ему явился сам святой Предтеча и приказал убегать от нерадивых и ленивых монахов вместе с тем, что было в его руках. Горшечник сбежал от монахов и дома с честью хранил главу святого. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор главу по наследству передавали в христианских семьях, пока ее обладателем не стал священник Евстафий – еретик. Он зарыл святыню в пещере близ Эмесы, куда собирался потом возвратиться. Однако в пещере поселились монахи, а впоследствии там создали монастырь. В 452 году архимандриту этой обители Маркеллу явился Иоанн Креститель и указал место, где хранится его голова. Это обретение стали праздновать как второе. Святыню перенесли в Эмес, а затем в Константинополь.

Народные приметы

Если 9 марта поют синицы – быть теплу.

Если перелетные птицы уже прилетели – год будет урожайным.

Если 9 марта нет снега – весна будет ранней.

Что нельзя делать 9 марта

9 марта нельзя стирать.

Нельзя рубить деревья и жечь костры.

Нельзя брать в руки ничего острого.