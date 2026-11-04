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Сегодня 4 ноября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   04.11.2026
Оксана Горун
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Сегодня 4 ноября 2026: какой праздник и день в истории

4 ноября в Украине – День железнодорожника и День украинского фрилансера. В этот день 1677 года будущая королева Англии Мария II вышла замуж за Вильгельма III Оранского. В 1861-м на вокзал во Львове прибыл первый поезд из Вены. В 1918-м начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов – за Перемышль. В 1922-м обнаружили гробницу египетского фараона Тутанхамона. В 1939-м США утвердили финальный Акт о нейтралитете. В 1995-м убили премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. В 2008-м президентом США впервые избрали афроамериканца – Барака Обаму.

Праздники и памятные даты 4 ноября

4 ноября в Украине – День железнодорожника и День украинского фрилансера.

Первая среда ноября – это День осведомленности о стрессе.

В мире – День здравого смысла.

Также сегодня: День дорожного регулятора, Международный день благодарности коучам, День Тутанхамона.

4 ноября в истории

4 ноября 1677 года будущая королева Англии Мария II вышла замуж за Вильгельма III Оранского. Невесте было 15 лет, жениху 27. Через 12 лет эти супруги взошли на английский престол.

В этой истории было несколько «династических неожиданностей». Первая – Мария не была единственным ребенком своего отца короля Якова II Стюарта. От первого брака у короля было две дочери, дожившие до взрослого возраста — Мария и Анна. Обе были протестантками. А во втором браке родился сын – Яков, которого окрестили в католической вере. По всей традиции наследования именно этот мальчик должен был занять трон. И это лишь повысило напряжение в обществе, ведь страна в большинстве своем была протестантской. Вероисповедание Якова II и его наследника, политика короля, в частности, его попытки расширить права католиков и ограничить влияние парламента, в комплексе привели к событиям, получившим название «Славная революция». Якова II свергли, его сына парламент отказался принимать как наследника. Корону предложили протестантам – Марии и ее мужу Вильгельму.

короли Англии Вильгельм Оранский и Мария
Вильгельм III Оранский и Мария II. Иллюстрация: www.royal.uk

«В 1689 году парламент объявил, что Яков отрекся от престола, оставив свое королевство. Вильгельму и Марии предложили общий престол как монархам. Они приняли Декларацию прав (впоследствии — Билль о правах), подготовленную парламентским конвентом. Она ограничивала власть монарха, подтверждала право парламента контролировать налогообложение и законодательство, а также предусматривала гарантии против злоупотреблений властью, которые допускали Яков II и другие короли из династии Стюартов. Отстранение Якова II и его наследников от престола распространили на всех католиков, поскольку «опыт показал, что управление этим протестантским королевством католическим монархом несовместимо с его безопасностью и благополучием». От монарха требовалось при коронации поклясться в сохранении протестантской религии», — объясняет суть событий Официальный сайт британской королевской семьи.

Вторая особенность правления этих монархов: хотя наследницей короны была именно Мария, а ее муж – только консортом, но Вильгельм III Оранский стал полноправным королем Англии. Детей у этих супругов не было. После смерти Марии II Вильгельм продолжил править страной сам. Следом ненадолго престол перешел к младшей сестре Марии – королеве Анне Стюарт, а после ее смерти – к ее дальнему родственнику протестанту Георгу I.

4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены. Подробнее.

Возкал во Львове - исторический
Пассажирский поезд возле перрона Черновицкого вокзала (Львов). 1880-е годы. Фото: NAC

4 ноября 1918 года ночью начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов — за Перемышль. Подробнее.

4 ноября 1922 года принято считать днем открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона. Подробнее.

4 ноября 1939 года Соединенные штаты Америки приняли очередной Акт о нейтралитете, который стал уже последним перед вступлением страны во Вторую мировую войну. Подробнее.

4 ноября 1970 года умер Герой Украины и один из воинов, установивших советский флаг на крыше немецкого Рейхстага 30 апреля 1945 года, Алексей Берест. Подробнее.

4 ноября 1995 года еврейский националист Игаль Амир убил премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Подробнее.

4 ноября 2008 года Барака Обаму избрали президентом США. Он стал первым (и на сейчас единственным) президентом этой страны, имеющим афро-американское происхождение. Подробнее.

Церковный праздник 4 ноября

4 ноября чтят память преподобного Иоанникия Великого.  Подробнее.

Народные приметы

Если 4 ноября нет дождя, то в следующем году будет плохой урожай.

Если же дождь идет, то зима наступит рано.

Если солнце ярко светит, но не греет, то ноябрь будет морозным.

Что нельзя делать 4 ноября

4 ноября не стоит отправляться в путь, лучше провести день дома.

Нельзя, чтобы ночью с 4 на 5 ноября в спальню проникал лунный свет – лучше закрыть окна шторами.

Нельзя пить спиртное.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 ноября в Украине – День железнодорожника и День украинского фрилансера. В этот день 1677 года будущая королева Англии Мария II вышла замуж за Вильгельма III Оранского".