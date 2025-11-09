Сегодня 9 ноября 2025: какой праздник и день в истории

9 ноября в Украине – День работников культуры и мастеров народного искусства, а также — День виноградарей, виноделов и садоводов. В этот день 1683 года родился Георг II – король Великобритании. В 1799-м к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт. В 1906-м начался первый в истории зарубежный визит президента США. В 1938-м в ночь с 9 на 10 ноября в Германии произошел массовый еврейский погром – «Хрустальная ночь». В 1976-м создали Украинскую Хельсинкскую группу. В 1989-м началось падение Берлинской стены. В 2022-м россияне приняли «непростое решение» — бежать из Херсона.

Праздники и памятные даты 9 ноября

9 ноября в Украине – День работников культуры и мастеров народного искусства и День виноградарей, виноделов и садоводов (отмечают во второе воскресенье ноября).

В мире – Международный день против фашизма и антисемитизма.

Второе воскресенье ноября – это Сиротское воскресенье. Оно посвящено повышению осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются дети-сироты.

Также сегодня: Всемирный день усыновления, Всемирный день изобретателя, Всемирный день лизинга; Европейский день винного туризма и Международный день скороговорок (оба приходятся на второе воскресенье ноября).

9 ноября в истории

9 ноября 1683 года родился Георг II – король Великобритании. Именно он ввел традицию праздновать день рождения британского монарха не в настоящую дату, а при хорошей погоде — летом. Она существует в стране до сих пор.

«День рождения Георга II, 9 ноября, приходился на холодное и непредсказуемое время года. Поскольку ноябрьский день рождения был слишком холодным для праздничного парада, а также чтобы его подданные могли принять участие в празднованиях и торжествах под открытым небом, в 1748 году король Георг II связал празднование своего дня рождения с ежегодным летним военным парадом «Trooping the Colour», — пишет проект HistoryHit. – Так родилась концепция «официального» дня рождения. Фактический день рождения монарха продолжали отмечать — частными семейными празднествами и религиозными церемониями. Однако публичное зрелище с грандиозными парадами, публичными празднованиями и церемониальными мероприятиями было перенесено на более благоприятный по погоде июнь».

Георг II был вторым представителем Ганноверской династии на британском престоле. К власти на островах аристократов с континента призвали в результате ряда революционных событий и якобитских восстаний. Ганноверская династия сменила на престоле Стюартов после смерти королевы Анны Стюарт. Ключевой причиной, приведшей к необходимости «вызвать» на британский престол иностранцев, стала окончательная победа протестантов (англиканцев) в борьбе за власть с католиками в стране. Именно из-за «неподходящей» религии закрепить за собой престол не смог последний король из династии Стюарт – католик Яков II. Он правил три года и был свергнут «Славной революцией». Его сын Яков, который мог бы стать Яковом III, дважды пытался отбить корону, но не смог. В дальнейшем страной правила старшая дочь Якова II Мария со своим мужем Вильгельмом Оранским. Они оба были протестантами, у этой пары не было детей. После смерти Марии Вильгельм правил сам, имея только одну прямую наследницу – младшую сестру своей жены Анну. Она также не имела детей, хотя 17 раз беременела – все малыши умирали либо при рождении, либо в раннем детстве.

Поэтому Вильгельм Оранский еще при жизни постарался решить вопрос дальнейшего наследования, чтобы исключить приход к власти претендентов-католиков. Результатом этой его деятельности стал «Акт о престолонаследии», утвержденный парламентом Англии в 1701 году. Документ постановлял, что монархом в Англии может быть только лицо, находящееся в евхаристическом общении с Англиканской церковью. Соответственно наследовать престол не могли католики, те, кто женат на католиках, и даже их потомки – независимо от вероисповедания. Именно таким образом при наличии гораздо «более британских» претендентов на престол, в конце концов после смерти Анны титул короля унаследовал очень дальний ее родственник – сын двоюродной тети Софии Ганноверской курфюрст Георг I. Его сыном и был Георг II, рожденный 9 ноября. Принц Георг, как и его отец, значительную часть жизни провел не на Британских островах, а в родном Ганновере. Он прибыл в Великобританию вместе с Георгом I в 1714 году и сразу получил титул принца Уэльского. Он довольно быстро приобрел популярность у англичан. Пока отец-король разрывался между престолами в Ганновере и Лондоне, принц Георг большую часть времени проводил в Англии, восхвалял эту страну, и действительно полюбил ее. Известность сына постепенно вызвала ревность Георга I, между ними возник значительный конфликт. И принц с женой был изгнан из королевского дворца, перешел к отцу в оппозицию, некоторое время даже не мог увидеть своих детей. Но в конце концов взошел на престол после смерти Георга I. В дальнейшем и Георг II, и его наследник также столкнулись с проблемами в отношениях с англичанами и между собой из-за необходимости делить свою жизнь между Лондоном и Ганновером. Со всеми перипетиями и сложностями Георг II дожил почти до 77 лет.

9 ноября 1799 года произошел переворот во Французской республике, который стал концом этой самой республики и началом империи во главе с генералом Наполеоном Бонапартом. Подробнее.

9 ноября 1906 года начался первый в истории зарубежный визит президента США. Первым действующим президентом, посетившим другую страну, стал Теодор Рузвельт. Подробнее.

9 ноября 1938 года в Германии начался массовый еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Подробнее.

9 ноября 1951 года договорились считать «днем рождения» Книги рекордов Гиннесса. Подробнее.

9 ноября 1976 года известный поэт и прозаик Николай Руденко объявил о создании Украинской Хельсинской группы. Подробнее.

9 ноября 1989 года началось «падение» Берлинской стены. Подробнее.

9 ноября 1995 года Украину приняли в Совет Европы. В этот день прошла торжественная церемония вступления Украины в СЕ, в которой приняла участие делегация во главе с премьер-министром Украины.

9 ноября 2022 года российский «генерал Армагеддон» Суровикин объявил о «непростом решении» — выводе оккупационных войск из Херсона и с правого берега Днепра в целом.

Видео: росСМИ

Церковный праздник 9 ноября

9 ноября чтят икону Божьей Матери «Скоропослушница». Это также день памяти преподобной Матроны. Подробнее.

Народные приметы

Утренний туман предвещает быстрое потепление.

Если на деревьях иней – к быстрым заморозкам.

Если утром слышно пение птиц, погода будет хорошей.

Что нельзя делать 9 ноября

Нельзя делать стрижку, маникюр и педикюр.

Нельзя давать обещания, если не уверены, что сможете их выполнить.

Нельзя брать деньги взаймы и оформлять кредиты.