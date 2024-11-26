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Острые козырьки с подписью Киллиана Мерфи получили харьковские бойцы (фото)

Культура 19:29   26.11.2024
Оксана Якушко
Острые козырьки с подписью Киллиана Мерфи получили харьковские бойцы (фото) Фото: www.garrisontailors.com/Ярослав Чиженко/Facebook

Харьковское подразделение «Гострі картузи» («Острые козырьки») получило несколько десятков британских головных уборов от кинематографиста и сценариста одноименного сериала Стивена Найта и с подписью известного актера Киллиана Мерфи.

Доброволец и волонтер Артем Фисун, уже больше года поддерживающий «Гострі картузи», рассказал МГ «Объектив» предысторию этого события. Журналисты сразу нескольких иностранных изданий появились на боевых позициях подразделения летом, в разгар российского наступления на север Харьковщины.

«Когда россияне в Волчанск зашли и почти до Липцев добрались. Мы же активно участвовали в боевых действиях и срывали их штурмы, уничтожая штурмовые отряды россиян», — вспоминает Фисун.

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«Картузи» в картузах. Артем Фисун — по центру. Фото: Артем Фисун/Facebook

Именно в тот момент журналисты британского телеканала BBC снимали сюжет об отряде военных, называющих себя «Гострі картузи» в честь известного телесериала. Военные пригласили медийщиков поужинать, и тогда же подписали два собственных картуза для исполнителя роли Томаса Шелби — оскароносного ирландского актера Киллиана Мерфи. Подарок с передовой под Харьковом вскоре добрался до Великобритании.

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Впоследствии украинские военные узнали, что Киллиан Мерфи получил картузы: один он оставил себе, а второй с собственной подписью вернул харьковским военным.

«Мы получили письмо ВВС, что это именно его подпись, они нас в этом заверили», – рассказал МГ «Объектив» командир подразделения Антон.

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Фото: Ярослав Чиженко/Facebook

После этого на украинских военных вышел британский кинематографист и сценарист сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. С его легкой руки в Харьков отправили около 30 настоящих картузов от официального дизайнера одежды сериала «Garrison Tailors».

«Конечно, это было неожиданно, приятно, неожиданно. Это поднятие морального, боевого духа», – сдержанно говорит командир подразделения Антон.

То, насколько бойцы были довольны подарком, хорошо видно на фотографиях, где военные с удовольствием позируют в острых британских картузах.

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Фото: Ярослав Чиженко/Facebook
Гострі картузи - харьковское подразделение
Фото: Ярослав Чиженко/Facebook
Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское подразделение «Гострі картузи» («Острые козырьки») получило несколько десятков головных уборов от сценариста одноименного сериала Стивена Найта с автографом Мерфи".