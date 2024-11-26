Харьковское подразделение «Гострі картузи» («Острые козырьки») получило несколько десятков британских головных уборов от кинематографиста и сценариста одноименного сериала Стивена Найта и с подписью известного актера Киллиана Мерфи.

Доброволец и волонтер Артем Фисун, уже больше года поддерживающий «Гострі картузи», рассказал МГ «Объектив» предысторию этого события. Журналисты сразу нескольких иностранных изданий появились на боевых позициях подразделения летом, в разгар российского наступления на север Харьковщины.

«Когда россияне в Волчанск зашли и почти до Липцев добрались. Мы же активно участвовали в боевых действиях и срывали их штурмы, уничтожая штурмовые отряды россиян», — вспоминает Фисун.

Именно в тот момент журналисты британского телеканала BBC снимали сюжет об отряде военных, называющих себя «Гострі картузи» в честь известного телесериала. Военные пригласили медийщиков поужинать, и тогда же подписали два собственных картуза для исполнителя роли Томаса Шелби — оскароносного ирландского актера Киллиана Мерфи. Подарок с передовой под Харьковом вскоре добрался до Великобритании.

Впоследствии украинские военные узнали, что Киллиан Мерфи получил картузы: один он оставил себе, а второй с собственной подписью вернул харьковским военным.

«Мы получили письмо ВВС, что это именно его подпись, они нас в этом заверили», – рассказал МГ «Объектив» командир подразделения Антон.

После этого на украинских военных вышел британский кинематографист и сценарист сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. С его легкой руки в Харьков отправили около 30 настоящих картузов от официального дизайнера одежды сериала «Garrison Tailors».

«Конечно, это было неожиданно, приятно, неожиданно. Это поднятие морального, боевого духа», – сдержанно говорит командир подразделения Антон.

То, насколько бойцы были довольны подарком, хорошо видно на фотографиях, где военные с удовольствием позируют в острых британских картузах.