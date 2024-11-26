Острые козырьки с подписью Киллиана Мерфи получили харьковские бойцы (фото)
Харьковское подразделение «Гострі картузи» («Острые козырьки») получило несколько десятков британских головных уборов от кинематографиста и сценариста одноименного сериала Стивена Найта и с подписью известного актера Киллиана Мерфи.
Доброволец и волонтер Артем Фисун, уже больше года поддерживающий «Гострі картузи», рассказал МГ «Объектив» предысторию этого события. Журналисты сразу нескольких иностранных изданий появились на боевых позициях подразделения летом, в разгар российского наступления на север Харьковщины.
«Когда россияне в Волчанск зашли и почти до Липцев добрались. Мы же активно участвовали в боевых действиях и срывали их штурмы, уничтожая штурмовые отряды россиян», — вспоминает Фисун.
Именно в тот момент журналисты британского телеканала BBC снимали сюжет об отряде военных, называющих себя «Гострі картузи» в честь известного телесериала. Военные пригласили медийщиков поужинать, и тогда же подписали два собственных картуза для исполнителя роли Томаса Шелби — оскароносного ирландского актера Киллиана Мерфи. Подарок с передовой под Харьковом вскоре добрался до Великобритании.
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Впоследствии украинские военные узнали, что Киллиан Мерфи получил картузы: один он оставил себе, а второй с собственной подписью вернул харьковским военным.
«Мы получили письмо ВВС, что это именно его подпись, они нас в этом заверили», – рассказал МГ «Объектив» командир подразделения Антон.
После этого на украинских военных вышел британский кинематографист и сценарист сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. С его легкой руки в Харьков отправили около 30 настоящих картузов от официального дизайнера одежды сериала «Garrison Tailors».
«Конечно, это было неожиданно, приятно, неожиданно. Это поднятие морального, боевого духа», – сдержанно говорит командир подразделения Антон.
То, насколько бойцы были довольны подарком, хорошо видно на фотографиях, где военные с удовольствием позируют в острых британских картузах.
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- Категории: Культура, Мир, Общество, Харьков; Теги: Британия, гострі картузи, подарок, сериал;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 19:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское подразделение «Гострі картузи» («Острые козырьки») получило несколько десятков головных уборов от сценариста одноименного сериала Стивена Найта с автографом Мерфи".