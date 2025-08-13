«Уэнздей»: второй сезон сериала установил рекорд за неделю после премьеры

Первая часть второго сезона сериала «Уэнздей» заняла первое место среди англоязычных сериалов в наибольшем количестве стран (91) за первую неделю.

Сериал уже посмотрели 50 миллионов человек, сообщил официальный сайт Netflix. А общее количество часов просмотра достигло 201 миллиона. По последним данным второй сезон сериала получил рейтинг 82% от критиков и 79% от зрителей.

«Ни для кого не секрет, что второй сезон «Уэнздей» мгновенно стал мегахитом. Первый сезон — самый транслируемый сериал в истории Netflix, и это о многом говорит. Netflix зарекомендовал себя как стриминговый сервис, создающий сериалы, которые мгновенно, в одночасье, становятся культурными феноменами. Как и «Очень странные дела» или «Бриджертоны», дебют «Уэнздей» в 2022 году был отмечен широкой поддержкой «сарафанного радио» в социальных сетях. Несмотря на почти трехлетний перерыв между сезонами, второй сезон произвел тот же эффект. В первую неделю количество зрителей первого сезона уже достигло 20% от числа зрителей первого, и это только первая половина», — пишет Screen Rant.

Аналитики сферы развлечений делают прогноз, что количество зрителей второго сезона «Уэнздей» еще возрастет после выхода второй части в сентябре, так как многие зрители захотят дождаться, пока выйдут все серии, прежде чем смотреть их. Так что второй сезон «Уэнздей» с большой вероятностью станет самым популярным стриминговым шоу Netflix за всю историю. Что характерно — сериал популярен далеко за пределами США и Европы.

<br />

«Сериал занимает первое место в ряде стран Латинской Америки с обширным телевизионным рынком, таких как Бразилия, Мексика и Аргентина», — отмечают в Screen Rant.

Именно этим специалисты объясняют такую большую разницу в количестве просмотров между максимально популярным в США сериалом «Очень странные дела» и «Уэнздей» — более чем в 100 миллионов.

«Мировой успех «Уэнздей» — это решающий фактор», — пишут аналитики.

Отметим, релиз первых четырех серий второго сезона состоялся 6 августа 2025 года на Netflix. Во втором сезоне главная героиня после летних каникул возвращается в школу Невермор. Большое внимание авторы сценария уделили ее отношениям с матерью Мартишей Адамс. Также в сериале продолжили раскрывать образы ближайших друзей Уэнздей, в первую очередь Энид Синклер — ее соседки по комнате. Во втором сезоне сериала снялась Леди Гага — в роли новой учительницы Розалин Ротвуд.