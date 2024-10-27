«Драконьи песни»: первый с начала войны полноценный спектакль поставил ХНАТОБ
Премьера балета-притчи «Драконьи песни» на музыку Максима Коломийца состоялась 25 октября в Харьковском театре оперы и балета.
Неординарность спектакля — в необычной сценической среде, созданной с помощью современных цифровых технологий, отмечают на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
По словам гендиректора-художественного руководителя театра Игоря Тулузова, за время полномасштабной войны это первый полноценный премьерный спектакль, созданный коллективом «с нуля»: «В каком-то смысле это вызов для нас, творческий вызов. Это непростой эксперимент, но я уверен, что он будет удачен. Прежде всего, «Драконьи песни» чисто украинский продукт, потому что вся творческая группа — это наши соотечественники».
Фото Татьяны Юрченко
Автор либретто Жанна Чепела рассказала о вдохновении, которое получила от музыки Максима Коломийца: «Все зародилось с творческой „эпидемии“. Сначала я «заболела» музыкой, в которой много драматургии и она должна стать балетом. Эту идею охотно подхватила Антонина Радиевская. Надеемся, что спектакль передаст зрителям те эмоции и энергию, которые заложены туда».
Фото Татьяны Юрченко
«Мы танцуем о любви: встреча и расставание, грусть, разочарование, потере себя, о том, как мы находим опору в себе и возвращаемся друг к другу. В спектакле все заканчивается хорошо», — поделилась впечатлениями художественный руководитель балета, заслуженная артистка Украины Антонина Радиевская.
Фото Татьяны Юрченко
Художник по костюмам Константин Пономарев отметил: «Задача дизайнера сделать так, чтобы красивое в одежде стало удобным, а удобное — красивым. Это мой дебют, и я очень рад, что мне удалось достичь этого баланса».
Фото Татьяны Юрченко
Читайте также: Сегодня 27 октября: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Культура, Харьков; Теги: премьера, Харьков, хнатоб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Драконьи песни»: первый с начала войны полноценный спектакль поставил ХНАТОБ»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьера балета-притчи «Драконьи песни» на музыку Максима Коломийца состоялась 25 октября в Харьковском театре оперы и балета.".