«Драконьи песни»: первый с начала войны полноценный спектакль поставил ХНАТОБ

Премьера балета-притчи «Драконьи песни» на музыку Максима Коломийца состоялась 25 октября в Харьковском театре оперы и балета.

Неординарность спектакля — в необычной сценической среде, созданной с помощью современных цифровых технологий, отмечают на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

По словам гендиректора-художественного руководителя театра Игоря Тулузова, за время полномасштабной войны это первый полноценный премьерный спектакль, созданный коллективом «с нуля»: «В каком-то смысле это вызов для нас, творческий вызов. Это непростой эксперимент, но я уверен, что он будет удачен. Прежде всего, «Драконьи песни» чисто украинский продукт, потому что вся творческая группа — это наши соотечественники».



Фото Татьяны Юрченко

Автор либретто Жанна Чепела рассказала о вдохновении, которое получила от музыки Максима Коломийца: «Все зародилось с творческой „эпидемии“. Сначала я «заболела» музыкой, в которой много драматургии и она должна стать балетом. Эту идею охотно подхватила Антонина Радиевская. Надеемся, что спектакль передаст зрителям те эмоции и энергию, которые заложены туда».



Фото Татьяны Юрченко

«Мы танцуем о любви: встреча и расставание, грусть, разочарование, потере себя, о том, как мы находим опору в себе и возвращаемся друг к другу. В спектакле все заканчивается хорошо», — поделилась впечатлениями художественный руководитель балета, заслуженная артистка Украины Антонина Радиевская.



Фото Татьяны Юрченко

Художник по костюмам Константин Пономарев отметил: «Задача дизайнера сделать так, чтобы красивое в одежде стало удобным, а удобное — красивым. Это мой дебют, и я очень рад, что мне удалось достичь этого баланса».



Фото Татьяны Юрченко