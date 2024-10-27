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“Драконячі пісні”: першу з початку війни повноцінну виставу підготував ХНАТОБ

Культура 22:00   27.10.2024
Олена Нагорна
“Драконячі пісні”: першу з початку війни повноцінну виставу підготував ХНАТОБ Фото Тетяни Юрченко

Прем’єра балету-притчі «Драконячі пісні» на музику Максима Коломійця відбулася 25 жовтня у Харківському театрі опери та балету.

Неординарність вистави — у незвичному сценічному середовищі, створеному за допомогою сучасних цифрових технологій, відзначають на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

За словами гендиректора-художнього керівника театру Ігоря Тулузова, за час повномасштабної війни це перша повноцінна прем’єрна вистава, створена колективом «з нуля»: «У якомусь сенсі це виклик для нас, творчий виклик. Це непростий експеримент, але я впевнений, що він буде вдалий. Перш за все, «Драконячі пісні» суто український продукт, тому що вся творча група – це наші співвітчизники».


Фото Тетяни Юрченко

Авторка лібрето Жанна Чепела розповіла про натхнення, яке отримала від музики Максима Коломійця: «Все зародилося з творчої «епідемії». Спочатку я «захворіла» музикою, в якій багато драматургії і вона має стати балетом. Цю ідею охоче підхопила Антоніна Радієвська. Маємо надію, що вистава передасть глядачам ті емоції та енергію, які закладені туди».


Фото Тетяни Юрченко

«Ми танцюємо про любов: зустріч і розставання, смуток, розчарування, втрату себе, про те, як ми знаходимо опору в собі і повертаємося один до одного. У виставі все закінчується добре», — поділилася враженнями художня керівниця балету, заслужена артистка України Антоніна Радієвська.


Фото Тетяни Юрченко

Художник з костюмів Костянтин Пономарьов зазначив: «Завдання дизайнера зробити так, щоб красиве в одязі стало зручним, а зручне — красивим. Це мій дебют, і я дуже радий, що мені вдалося досягти цього балансу».


Фото Тетяни Юрченко

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 22:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єра балету-притчі «Драконячі пісні» на музику Максима Коломійця відбулася 25 жовтня у Харківському театрі опери та балету".