Сьогодні 27 жовтня: яке свято та день в історії

27 жовтня – День української писемності та мови, а також День автомобіліста й дорожника. Сьогодні вночі Україна, ймовірно, востаннє перейшла на зимовий час. Цього дня 1882 року відбулася прем’єра першої вистави Театру корифеїв. У 1937-му почалися масові розстріли в урочищі Сандармох, а в Києві стратили харківського поета Майка Йогансена. У 1982-му Китай став першою країною світу, населення якої перевищило 1 мільярд людей.

Свята та пам’ятні дати 27 жовтня

27 жовтня – День української писемності та мови, День автомобіліста й дорожника (відзначають в останню неділю жовтня).

У світі – День свекрухи й тещі (четверта неділя жовтня), Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, Всесвітній день трудотерапії.

27 жовтня в історії

27 жовтня 1882 року відбулася перша вистава “Товариства українських артистів під керівництвом М. Л. Кропивницького”. Докладніше.

27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли в урочищі Сандармох у Карелії. Докладніше.

27 жовтня 1937 року в Києві розстріляли поета Майка Йогансена. Докладніше.

27 жовтня 1982 року Китай став першою країною Землі, чисельність населення якої перевищила 1 млрд жителів. Докладніше.

27 жовтня 2024 року в Україні, ймовірно, востаннє перевели стрілки годинників. Країна здійснила перехід на зимовий час. Традиційно перехід здійснюють о 4:00 ранку за київським часом – на годину назад, тобто на 3:00. Усі гаджети виконують цю “роботу” автоматично. Цього року Верховна Рада України ухвалила закон “Про обчислення часу в Україні”. 16 липня за відповідний законопроєкт №4201 проголосував 261 народний депутат. 21 серпня документ підписав голова Верховної Ради, після чого закон направили на підпис президенту Володимиру Зеленському. Проте Зеленський його досі не підписав.

Водночас необхідні 25 тисяч голосів набрала петиція на сайті президента проти скасування переведення годинників.

Автор петиції – народний депутат Олексій Гончаренко. Він закликає президента накласти вето на закон.

“Ухвалене рішення несе за собою значні проблеми та незручності насамперед для громадян. Так, тепер згідно “нового часу” – світанок влітку наставатиме близько третьої години ночі (нині – о четвертій ранку), особливо відчутно це буде на Сході країни. А сутенітиме відповідно близько 20-ї вечора. До всього іншого таке рішення не надасть користі й у питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку росії. Оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени. Також через “зимовий час” у нас буде цілих дві години різниці з Європою, що буде суттєво впливатиме на ефективність нашої співпраці з партнерами. Отже, відповідний законопроєкт є абсолютно недоопрацьованим та шкідливим для всієї країни”, – аргументує Гончаренко.

У пояснювальній записці до законопроєкту №4201 авторства голови ВР Руслана Стефанчука наведено аргументи за припинення переходу на літній та зимовий час.

“Законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до “літнього” та “зимового” часу (…) Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергоощадженню”, – сказано в записці.

Ще один аргумент “за”, який навели автори закону, – “викладений в законі підхід відповідає світовій практиці”. Щорічно годинники “крутять” приблизно в 60 країнах (на всій території або частково). При цьому близько 140 країн світу або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

“Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року. За пропозицію проголосували 410 депутатів, 192 виступили проти. Таке рішення було ухвалено за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС, згідно з яким 84% відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час”, – відзначає Стефанчук.

Церковне свято 27 жовтня

27 жовтня вшановують пам’ять мученика Нестора Солунського. Він жив у II столітті в Греції. Так само як і Димитрій Солунський, чию пам’ять вшановують 26 жовтня, Нестор постраждав за правління римського імператора Максиміана. Нестор був учнем святого Димитрія Солунського. Коли його ув’язнили за велінням імператора, Нестор прийшов до вчителя, і той благословив його на бій з римським гладіатором Лієм. Гладіаторські бої імператор Максиміан проводив у місті, виставляючи досвідченого бійця проти місцевих християн – з метою знищити їх усіх. Однак Нестор, отримавши благословення Димитрія, зміг перемогти гладіатора та скинути його на списи. За це, згідно із законом, він мав отримати нагороду. Проте імператор, дізнавшись, що Нестор – християнин і учень святого Димитрія, наказав негайно стратити юнака. Його обезголовили.

Також 9 листопада Православна церква України вшановує пам’ять Нестора Літописця – ченця Києво-Печерського монастиря, якого вважають одним з авторів “Повісті временних літ”.

Народні прикмети

Якщо на вулиці багнюка, то зима почнеться через чотири тижні.

Якщо 27 жовтня випав сніг, то в травні наступного року буде погана погода.

Що не можна робити 27 жовтня

Не можна багато працювати.

Не слід зловживати алкоголем та переїдати.