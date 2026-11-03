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Темний початок опалювального сезону в Харкові – підсумки 3 листопада

Оригінально 23:18   03.11.2026
Оксана Якушко
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Темний початок опалювального сезону в Харкові – підсумки 3 листопада

«Іскандерами» та ракетою «бандероль» російська армія вдарила по об’єктах теплоенергетики в Харкові. По лікарні в Немишлянському районі прилетів КАБ. «Об’єктив» нагадує головні новини 3 листопада.

Відключення світла й опалення сталися у Харкові

Перші масштабні відключення в Харкові в новому опалювальному сезоні сталися 3 листопада. Вночі та зранку російська армія здійснила масовану атаку на українську енергосистему. Заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив: під ударами були об’єкти в десяти регіонах. Найскладніша ситуація з електропостачанням – у трьох областях: Харківській, Вінницькій і Житомирській. Тут енергетична інфраструктура зазнала найбільших пошкоджень. По об’єкту теплозабезпечення та енергетики Харкова вночі влучили дві ракети «Іскандер-М», заявив у етері нацмарафону директор департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких. Зранку, стався ще один «приліт» по енергетичному об’єкту – цього разу «бандеролі». В окремих районах Харкова тимчасово припинили подачу тепла та гарячої води. Також сталися тривалі аварійні відключення електрики – місцями по вісім годин поспіль. Давала збій робота метро та наземного електротранспорту.

КАБом вдарили росіяни по лікарні у Немишлянському районі

Постраждали 73 людини: пацієнти, медики та жителі будинків навколо. У більшості – гостра реакція на стрес, проте є також акубаротравми та уламкові поранення, відзначив Гладких. За його даними, евакуацію пацієнтів проводили під загрозою повторного удару, адже в повітрі були ракети.

Чоловік загинув, шістьох врятували – пожежа в Харкові

Пожежу в багатоповерхівці гасили в Основ’янському районі Харкова. «Прильоту» не було. Чому загорілася квартира на сьомому поверсі, ще з’ясовують. На місці виявили тіло загиблого – літнього чоловіка. Шістьох людей з сусідніх помешкань вчасно врятували, інформує ДСНС.

Продавчиню підозрюють у коригуванні обстрілів Харкова

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив: жінку завербували російські спецслужби. Вона обходила місто, розшукуючи можливі місця дислокації українських оборонців, а також – паркування автівок ЗСУ. Її контакти з росіянами завчасно виявили кіберфахівці СБУ. Жінку затримали.

Автономні вагони невдовзі вирушать із Харкова у Перемишль

Про новацію від Укрзалізниці повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Вагони оснащені потужними акумуляторами, що дозволить за відсутності електрики тривалий час підтримувати в поїзді роботу освітлення, вбиралень, кондиціонування та інших систем.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 3 листопада:

  1. «Мета – виживання»: як працює ферма в зоні евакуації під Старим Салтовом
  2. «Це були спеціальні «іскандери» – Терехов про удар по інфраструктурі Харкова
  3. Студентка підпалила у Харкові декілька автівок, її судитимуть
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 23:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іскандерами і ракетою бандероль РФ вдарила по об’єктах теплоенергетики в Харкові. По лікарні в Немишлянському районі прилетів КАБ. «Об’єктив» нагадує головні новини 3 листопада.".