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Три медзаклади та 17 багатоповерхівок постраждали у Харкові після нічної атаки

Суспільство 14:43   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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Три медзаклади та 17 багатоповерхівок постраждали у Харкові після нічної атаки Фото: Харківська міськрада

У Немишлянському районі триває ліквідація наслідків нічного удару РФ, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

За даними мерії, через обстріл було пошкоджено три медичні заклади та 17 багатоповерхівок Салтівського житлового масиву. Зокрема, вибуховою хвилею вибито близько 1 тис. вікон і балконів, пошкоджено фасад однієї з лікарень та 13 автомобілів. Понад 200 пацієнтів евакуювали до інших медичних закладів.

«На місцях вибухів працюють комунальні служби та представники міської влади. До ліквідації наслідків обстрілу також долучилися громадські й волонтерські організації. Зокрема, гуманітарна місія «Проліска» надає постраждалим комплекти будівельних матеріалів», – додали у мерії.

Крім того, 4 листопада для мешканців пошкоджених будинків працюватиме мобільний ЦНАП, де вони зможуть отримати допомогу з оформленням документів за програмою «єВідновлення».

удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Одне із влучань прийшлося по лікарні в Немишлянському районі. 226 пацієнтів лікарні довелося евакуювати до інших медзакладів. Було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків, десять легкових автомобілів, уточнив Синєгубов. Мер Ігор Терехов додав: у результаті “прильоту” вилетіли також понад тисячу вікон у лікарні та прилеглих багатоповерхівках. За інформацією Харківської облпрокуратури, постраждали 73 особи. Переважно у всіх – гостра реакція на стрес. За попередніми даними, по Харкову могли вдарити авіабомбою ФАБ-250 із модулем управління УМПК-5Р.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі триває ліквідація наслідків нічного удару РФ, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".