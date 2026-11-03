Від 15 до 30 тис. грн дають на генератори та повербанки: хто може отримати

ФОПи та юридичні особи на Харківщині можуть отримати від 15 до 30 тисяч гривень безповоротної допомоги на енергонезалежність свого бізнесу. Прийом заявок у межах другого етапу держпрограми стартував 2 листопада та триватиме до 27 листопада.

Про це МГ «Об’єктив» під час SME Digital Day розповів керівник Харківського обласного центру зайнятості Денис Олійник.

Розмір фінансової допомоги розраховується індивідуально, залежно від штату. Отримані кошти підприємці можуть направити на придбання альтернативних джерел живлення та енергоефективного обладнання.

«Все це залежить від кількості найманих працівників. Підтримка від 15 до 30 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на обладнання, на енергозбереження. Генератори, повербанки, налаштування якихось мереж. Все, що пов’язане з енергетикою», – розповів Олійник.

Подати заяву на участь у програмі можна через портал “Дія”.

«У нас є вже на сьогодні дві заявки, вони зараз в обробці. Будь ласка, звертайтесь до служби зайнятості. Заявки ми приймаємо до кінця листопада», – наголосив керівник відомства.

Крім того, нагадав Олійник, підприємці можуть придбати обладнання для енергозабезпечення через інші державні програми, зокрема «Власна справа 2.0».