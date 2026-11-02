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Лисицю помітили на даху в центрі Харкова (відео)

Суспільство 16:38   02.11.2026
Вікторія Яковенко
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Лисицю помітили на даху в центрі Харкова (відео) Скриншот

У центрі Харкова бачили лисицю, яка вирішила прогулятися дахом будівлі.

Відео із рудою лісовою мешканкою, яка покорила міські висоти, опублікували у соцмережах. На кадрах видно, як тварина спокійно пересувалася дахом. У телеграм-каналі зазначили, що це було в центрі Харкова.

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

Нагадаємо, про те, як повномасштабна війна впливає на фауну регіону, МГ «Об’єктив» розповіли науковці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Найпомітніше, що спостерігають науковці, — це зростання популяцій деяких тварин через заборону на полювання. Водночас таке зростання популяцій тягне за собою ризики для людей, зокрема загрозу поширення небезпечних інфекцій. «У першу чергу, йдеться про сказ, випадки якого почастішали і в Харківській області, і в Україні в цілому», — застерігав провідний науковий співробітник Музею природи ХНУ ім. В. Н. Каразіна Олександр Зіненко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 16:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова бачили лисицю, яка вирішила прогулятися дахом будівлі.".