Обіцяв зняти з розшуку ТЦК і оформити бронь: підозра жителю Харківщини

Правоохоронці вважають, що у вересні 48-річний мешканець Харківського району запропонував чоловіку, який перебував у розшуку ТЦК та СП, “допомогу”.

“Він переконував, що має вплив на працівників територіального центру і може “вирішити питання” щодо військового обліку. За це вимагав 10 тис. гривень. Запевняв, що без його втручання чоловік не уникне призову на військову службу”, – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час зустрічі у селищі Старий Салтів фігурант одержав обумовлену суму та одразу ж запропонував ще одну “послугу” — працевлаштування на підприємство зі статусом критично важливого для економіки. Це давало б “клієнту” право на отримання бронювання.

Ціна питання — 1100 доларів, кажуть правоохоронці. Чоловік заявляв, що у разі відмови замовнику доведеться піти на військову службу.

29 жовтня фігуранта затримали після отримання суми. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.