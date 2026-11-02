Live
  • Пн 02.11.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 45.35
  • EUR 50.68

Обіцяв зняти з розшуку ТЦК і оформити бронь: підозра жителю Харківщини

Суспільство 14:17   02.11.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Обіцяв зняти з розшуку ТЦК і оформити бронь: підозра жителю Харківщини

Правоохоронці вважають, що у вересні 48-річний мешканець Харківського району запропонував чоловіку, який перебував у розшуку ТЦК та СП, “допомогу”.

“Він переконував, що має вплив на працівників територіального центру і може “вирішити питання” щодо військового обліку. За це вимагав 10 тис. гривень. Запевняв, що без його втручання чоловік не уникне призову на військову службу”, – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час зустрічі у селищі Старий Салтів фігурант одержав обумовлену суму та одразу ж запропонував ще одну “послугу” — працевлаштування на підприємство зі статусом критично важливого для економіки. Це давало б “клієнту” право на отримання бронювання.

Ціна питання — 1100 доларів, кажуть правоохоронці. Чоловік заявляв, що у разі відмови замовнику доведеться піти на військову службу.

29 жовтня фігуранта затримали після отримання суми. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте також: На Харківщині гноєм забруднили майже 5,5 га землі: справу передали до суду

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція
На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція
02.11.2026, 16:14
3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
02.11.2026, 13:12
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
02.11.2026, 14:53
На Харківщині гноєм забруднили майже 5,5 га землі: справу передали до суду
На Харківщині гноєм забруднили майже 5,5 га землі: справу передали до суду
02.11.2026, 12:37
РФ атакувала Харківщину: загиблий, понад 30 постраждалих (доповнено)
РФ атакувала Харківщину: загиблий, понад 30 постраждалих (доповнено)
02.11.2026, 15:35
«Дорога Дергачі-П’ятихатки стає небезпечнішою» – Гололобов про атаки FPV
«Дорога Дергачі-П’ятихатки стає небезпечнішою» – Гололобов про атаки FPV
02.11.2026, 13:36

Новини за темою:

02.11.2026
На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція
02.11.2026
ДТП із 16-річним мотоциклістом на Харківщині: що може загрожувати водію авто
02.11.2026
3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
02.11.2026
На Харківщині гноєм забруднили майже 5,5 га землі: справу передали до суду
02.11.2026
РФ атакувала Харківщину: загиблий, понад 30 постраждалих (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Обіцяв зняти з розшуку ТЦК і оформити бронь: підозра жителю Харківщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 14:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що у вересні 48-річний мешканець Харківського району запропонував чоловіку, який перебував у розшуку ТЦК та СП, “допомогу”.".