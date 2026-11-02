Обещал снять с розыска ТЦК и оформить бронь: подозрение жителю Харьковщины

Правоохранители считают, что в сентябре 48-летний житель Харьковского района предложил мужчине, который находился в розыске ТЦК и СП, «помощь».

«Он убеждал, что имеет влияние на работников территориального центра и может «решить вопрос» по военному учету. За это требовал 10 тыс. гривен. Уверял, что без его вмешательства мужчина не избежит призыва на военную службу», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, во время встречи в поселке Старый Салтов фигурант получил оговоренную сумму и сразу же предложил еще одну «услугу» — трудоустройство на предприятие со статусом критически важного для экономики. Это давало бы «клиенту» право на получение бронирования.

Цена вопроса – 1100 долларов, говорят правоохранители. Мужчина заявлял, что в случае отказа заказчику придется пойти на военную службу.

29 октября фигуранта задержали после получения суммы. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Подозреваемому уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.