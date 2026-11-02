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«Дорога Дергачи-Пятихатки становится опаснее» — Гололобов об атаках FPV

Происшествия 13:36   02.11.2026
Виктория Яковенко
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«Дорога Дергачи-Пятихатки становится опаснее» — Гололобов об атаках FPV Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что за последние два часа зафиксировали два попадания FPV-дронов в грузовые автомобили спецтранспорта вблизи одного из населенных пунктов громады.

По его словам, одно из попаданий произошло на автобусной остановке. В результате атаки погиб работник специального транспорта.

«Дорога Дергачи-Пятихатки становится все опаснее. Мы видим, что атаки на транспортные средства продолжаются, а риски для водителей и пассажиров увеличиваются. Прошу всех жителей быть максимально осторожными! По возможности воздерживайтесь от передвижения по этой дороге без необходимости, не задерживайтесь на открытых участках и внимательно следите за ситуацией», — обратился Гололобов.

Воздержаться от поездок по автодороге Дергачи – Пятихатки призывает и начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Причина – повышенная опасность атак российских FPV-дронов.

Напомним, ночью и утром 2 ноября армия РФ обстреляла ряд населённых пунктов Харьковщины. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты атаковали село Приморское Печенежской громады. Предварительно, в результате обстрела пострадали два человека. В селе повреждены девять частных домов. Под ударом оказался и Чугуев. РФ ударила по городу БпЛА. Пять человек пострадали. Ночью из-за вражеской атаки повреждения получили пять многоэтажек в Лозовой.

Читайте также: 3 ноября на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что за последние два часа зафиксировали два попадания FPV-дронов".