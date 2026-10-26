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Застряла в оптоволокне: на Харьковщине полицейские спасли крылатого побратима

Происшествия 17:31   26.10.2026
Татьяна Литвина
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Застряла в оптоволокне: на Харьковщине полицейские спасли крылатого побратима Скрин: полиция Харьковской области

Бойцы полка полиции особого назначения спасли птицу, которая запуталась в оптоволокне, оставленном вражеским FPV-дроном, и не могла самостоятельно освободиться.

Как рассказали в облуправлении полиции, полицейские заметили птицу при обходе позиций.

Правоохранители осторожно распутали волокна и выпустили пернатого на свободу.

«Эта история имеет особое значение для бойцов, ведь именно такая птица изображена на шевроне Полка полиции особого назначения. Поэтому полицейские спасли не только маленькую жизнь, но и своего символического побратима», — говорят в полиции.

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Напомним, оптоволокно от российских FPV-дронов создает угрозу экоцида в лесах в окрестностях Волчанска на Харьковщине. Оккупанты затягивают сосны километрами прозрачных нитей, выпуская дроны каждые 20 минут на расстояние до 40 км.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 17:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы полка полиции особого назначения спасли птицу, которая запуталась в оптоволокне, оставленном вражеским FPV-дроном, и не могла самостоятельно освободиться.".