Российский FPV дрон ударил по автомобилю в Черкасской Лозовой

Сегодня в селе Черкасская Лозовая зафиксирована очередная атака вражеского FPV дрона, сообщил председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов.

В результате попадания поврежден гражданский автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Также повреждения получили сам дом и ограждение.

Информации о пострадавших нет.

По словам Гололобова, подавляющее большинство попаданий FPV-дронов в последнее время приходится именно на автомобили, а не на жилые дома или людей.

«Это не означает, что другие объекты находятся в безопасности, однако такая статистика дает основания предполагать, что автомобили и дальше будут оставаться среди основных целей вражеских дронов», — констатирует председатель громады.

Он призывает местных жителей оставлять свои автомобили в гаражах или других закрытых помещениях.

Напомним, 22 октября оккупанты атаковали рынок в городе Лозовая на Харьковщине. Из-за удара погибли две женщины, 36 человек пострадали. Четверо – в крайне тяжелом состоянии, 29 – средней тяжести, сообщил городской голова Сергей Зеленский.