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Российский FPV дрон ударил по автомобилю в Черкасской Лозовой

Происшествия 21:13   22.10.2026
Татьяна Литвина
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Российский FPV дрон ударил по автомобилю в Черкасской Лозовой Фото: Александр Гололобов/t.me/AlexsAlexs_G

Сегодня в селе Черкасская Лозовая зафиксирована очередная атака вражеского FPV дрона, сообщил председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов. 

В результате попадания поврежден гражданский автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Также повреждения получили сам дом и ограждение.

Информации о пострадавших нет.

По словам Гололобова, подавляющее большинство попаданий FPV-дронов в последнее время приходится именно на автомобили, а не на жилые дома или людей.

«Это не означает, что другие объекты находятся в безопасности, однако такая статистика дает основания предполагать, что автомобили и дальше будут оставаться среди основных целей вражеских дронов», — констатирует председатель громады.

Он призывает местных жителей оставлять свои автомобили в гаражах или других закрытых помещениях.

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Напомним, 22 октября оккупанты атаковали рынок в городе Лозовая на Харьковщине. Из-за удара погибли две женщины, 36 человек пострадали. Четверо – в крайне тяжелом состоянии, 29 – средней тяжести, сообщил городской голова Сергей Зеленский.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 21:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в селе Черкасская Лозовая зафиксирована очередная атака вражеского FPV дрона, сообщил председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов.".