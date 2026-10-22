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Російський FPV дрон ударив по автомобілю у Черкаській Лозовій

Події 21:13   22.10.2026
Тетяна Литвіна
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Російський FPV дрон ударив по автомобілю у Черкаській Лозовій

Сьогодні в селі Черкаська Лозова зафіксовано чергову атаку ворожого FPV дрону, повідомив голова Малоданівської громади Олександр Гололобов. 

Внаслідок влучення пошкоджено цивільний автомобіль, припаркований біля житлового будинку. Також пошкодження отримали будинок та огорожа.

Інформації щодо постраждалих немає.

За словами Гололобова, переважна більшість попадань FPV-дронів останнім часом припадає саме на автомобілі, а не на житлові будинки чи людей.

“Це не означає, що інші об’єкти перебувають у безпеці, проте така статистика дає підстави припускати, що автомобілі й надалі залишатимуться серед основних цілей ворожих дронів”, – констатує голова громади.

Він закликає місцевих мешканців залишати свої автомобілі у гаражах чи інших закритих приміщеннях.

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Нагадаємо, 22 жовтня окупанти атакували ринок у місті Лозова на Харківщині. Через удар загинули дві жінки, 36 людей постраждали. Четверо – у вкрай тяжкому стані, 29 – середньої тяжкості, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 21:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в селі Черкаська Лозова зафіксовано чергову атаку ворожого FPV дрону, повідомив голова Малоданівської громади Олександр Гололобов. ".