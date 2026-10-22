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Удар по електричці в Харкові: з’явилися фото та відео обстрілу

Події 20:57   22.10.2026
Тетяна Литвіна
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Удар по електричці в Харкові: з’явилися фото та відео обстрілу

Сьогодні вдень, 22 жовтня, російські війська завдали удару БПЛа по пасажирському електропоїзду в Харкові. Обійшлося без постраждалих.

Як розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Харківській області, пожежа виникла у головному вагоні. Незважаючи на загрозу повторного обстрілу, рятувальники ліквідували загоряння.

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Нагадаємо, першим про обстріл електропоїзда у Харкові 22 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський. Загалом ворожі БПЛА з ночі атакували Харків та область. Зокрема, у Харкові “прильоти” були у Основ’янському та Слобідському районах.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 20:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вдень, 22 жовтня, російські війська завдали удару БПЛа по пасажирському електропоїзду в Харкові. Обійшлося без постраждалих.".