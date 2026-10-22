Удар по електричці в Харкові: з’явилися фото та відео обстрілу

Сьогодні вдень, 22 жовтня, російські війська завдали удару БПЛа по пасажирському електропоїзду в Харкові. Обійшлося без постраждалих.

Як розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Харківській області, пожежа виникла у головному вагоні. Незважаючи на загрозу повторного обстрілу, рятувальники ліквідували загоряння.

Нагадаємо, першим про обстріл електропоїзда у Харкові 22 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський. Загалом ворожі БПЛА з ночі атакували Харків та область. Зокрема, у Харкові “прильоти” були у Основ’янському та Слобідському районах.