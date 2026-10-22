Удари по Харкову та області: наслідки показала прокуратура (фото, відео)

Ворожі БпЛА з ночі атакують Харків та області. Одна жінка загинула, ще 10 постраждали, серед них – двоє дітей. Наслідки опублікували правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, 22 жовтня близько 02:00 російський безпілотник атакував селище Лиманівка Лозівського району. Пошкоджено домоволодіння. Загинула 42-річна жінка. Постраждали дев’ять людей, серед них — двоє хлопців віком 10 та 13 років. У молодшого діагностували гостру реакцію на стрес, старший дістав поранення.

Орієнтовно о 02:20 окупанти атакували Слобідський район Харкова. Відбулося пряме влучання в нежитлову споруду — літню кухню. Також пошкоджені приватні будинки.

Приблизно о 04:30 зафіксували ворожий удар в Основʼянському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна у прилеглих будівлях.

Близько 06:00 у Холодногірському районі виникла пожежа на автостоянці.

Вранці в Основ’янському районі безпілотник влучив у 12-поверхову офісну будівлю. Пошкоджені прилеглі багатоквартирні житлові будинки. 47-річна жінка отримала тілесні ушкодження.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ст. 438 ККУ).

Відео: Харківська обласна прокуратура