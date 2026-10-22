Удары по Харькову и области: последствия показала прокуратура (фото, видео)

Вражеские БпЛА с ночи атакуют Харьков и области. Одна женщина погибла, еще 10 пострадали, среди них — двое детей. Последствия опубликовали правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 22 октября около 02:00 российский беспилотник атаковал поселок Лимановка Лозовского района. Повреждены домовладения. Погибла 42-летняя женщина. Пострадали девять человек, среди них двое мальчиков в возрасте 10 и 13 лет. У младшего диагностировали острую реакцию на стресс, старший получил ранения.

Ориентировочно в 02:20 оккупанты атаковали Слободской район Харькова. Произошло прямое попадание в нежилое сооружение – летнюю кухню. Также повреждены частные дома.

Приблизительно в 04:30 зафиксировали вражеский удар в Основянском районе. Взрывной волной выбило окна в ближайших зданиях.

Около 06:00 в Холодногорском районе возник пожар на автостоянке.

Утром в Основянском районе беспилотник попал в 12-этажное офисное здание. Повреждены ближайшие многоквартирные жилые дома. 47-летняя женщина получила телесные повреждения.

Следователи начали досудебное расследование по фактам военных преступлений (ст. 438 УКУ).

Видео: Харьковская областная прокуратура