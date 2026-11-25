«Иди в банк»: как дело о мошенничестве стало долгостроем в Харькове
13 ноября 2026 года прокуратура Киева сообщила о подозрении в мошенничестве эзотерику Богдану Орищенко, известному как «маг Велиар». Он обещал вылечить семилетнего ребенка из Харьковской области с помощью «магических» обрядов за 60 000 гривен, установило следствие. «Мага» не спасли от уголовного преследования даже награда «Гордость и слава Украины» с поздравительным письмом за подписью председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Зато в Харькове уже три года не могут расследовать и поставить точку в похожем преступлении, где «провидица» Любовь Д. и «монах» Арсений Д. получили за свои услуги более миллиона гривен. Можно ли в Украине отправить «магических мошенников» за решетку и что этому мешает – разбирался «Объектив».
«Заболеешь раком, если не заплатишь»
37-летняя харьковчанка Наталья (имя потерпевшей изменено по ее просьбе) взяла полмиллиона гривен в долг, чтобы задобрить пару «провидцев».
Тогда я часто болела, вспоминает 2020 год Наталья. И признается, что близко к сердцу принимала критику от окружающих о личной жизни, которая в 31 год не сложилась.
«Я откликнулась на незнакомую сторис в инстаграме, где обещали решить проблемы в семье. Написала, что не могу забыть одного парня. Женщина, которая представилась Ольгой, сразу сказала, что у нее мало времени, и попросила номер телефона. На следующий день она мне позвонила и заявила, что я заболею раком, если не заплачу церквям. Потом она мне снова позвонила и уже сказала, что парню навели порчу, что его приворожили. Но он моя судьба, мне без него не обойтись. Поэтому моего бывшего парня срочно нужно спасать», — рассказывает Наталья.
Для авторитетности гадалка назвалась и участницей «Битвы экстрасенсов», и белым магом. А спасение заключалось в том, чтобы покупать за тысячи гривен особые свечи у монахов, которые якобы привезли со Святой земли, и перечислять средства монастырям. Что Наталья исправно и делала. Впоследствии «Ольга» (выяснилось, что это не единственный публичный псевдоним «провидицы» Любови Д., которая называлась еще Еленой, Людмилой, Миленой) подключила к работе с клиенткой своего мужа Арсения Д., позиционировавшего себя как монаха.
Прайс за «обряды» все время рос, и вскоре у потерпевшей закончились деньги. Как видно из скринов переписки в мессенджере, «провидица» отправила женщину за займом, написав: «Иди в банк». В конце концов долг перед банком достиг 500 тысяч гривен.
«Я верила, потому что думала, что средства идут монахам, что монахи – честные люди. А еще «Ольга» говорила: если «все» прекратить, я резко сойду с ума», — объясняет потерпевшая.
Так «провидцы» 1,5 года успешно тянули из Натальи деньги. Прозрение наступило, когда она обнаружила «Ольгу» под другими именами в социальных сетях. Поняв, что ее обманули, женщина начала требовать, чтобы «провидица» с «монахом» вернули средства. Не получив их, обратилась в полицию.
Следователь вернул все деньги и банковские карты фигурантам
Эти «провидцы», к которым обратилась Наталья, — это супруги ромов, проживающие в центре Харькова, говорит первый адвокат потерпевшей Валерий Сонько. В случае его бывшей клиентки ситуация очень быстро перешла от обещаний улучшить жизнь к угрозам, если она не принесет деньги.
«Мошенники всегда находят слабые места человека, если он морально неустойчив. И это как раз моя клиентка – ее легко убедить. А когда это еще переходит в психологическое давление, угрозы, то и подавно, — рассказывает Валерий Сонько. – Муж гадалки называл себя киевским монахом по имени «святой отец Арсений», который якобы в келье живет и из нее не выходит. Что ему свечи привозят из Израиля по 2000 евро каждая. И эта несчастная запуганная набрала кредитов по банкам, занимала деньги у родственников, у кого могла и не могла – в общей сложности более 1 миллиона гривен вышло – половина наличными, остальное через банковские переводы».
После обращения в полицию правоохранители провели у супругов обыск в рамках уголовного производства по статье «Мошенничество» – и изъяли у них сотни тысяч гривен и семь банковских карт. Но через несколько недель следователь Д. Ткалич вернул их фигурантам.
«Все вернули под какие-то расписки. Никаких проверок. Какая цель была, чтобы провести обыск, изъять средства, а затем сразу вернуть их? Банковские карты, SIM-карты без отработки, без экспертиз. Обычно такой практики нет, чтобы вещественные доказательства возвращали до завершения следствия», — объясняет Валерий Сонько.
Он сразу посоветовал клиентке обратиться в ГБР, которое контролирует деятельность следователей.
«ГБР отказало мне в возбуждении дела, но мы добились этого через Полтавский районный суд, обязали их внести сведения в ЕРДР – и ГБР завело дело. Но не полностью, потому что я хотел доказать злоупотребления и халатность, которые заключались, по моему мнению, в уничтожении документов, добытых в процессе уголовного производства», — рассказал адвокат.
Следователь трижды закрывал дело о мошенничестве – и суд трижды его возобновлял
А через некоторое время следователь Ткалич вообще закрыл уголовное дело – за отсутствием состава преступления.
Для адвоката Сонько и его клиентки это стало как гром среди ясного неба. Ведь на руках у следствия были документальные доказательства мошенничества – женщина только банковскими переводами перечислила около 500 тысяч гривен.
Поэтому потерпевшая обратилась в суд. И следственный судья А. Скотарь отменил постановление о закрытии уголовного производства и возобновил дело. В определении о возобновлении дела судья дал рекомендации, которые следователь должен был обязательно выполнить, чтобы распутать дело и довести его до судебного разбирательства. Из определения выяснилось, что следователь не установил, имела ли Любовь Д. право оказывать услуги, для получения которых к ней обратилась потерпевшая. Не проверил следователь ее поездки в Израиль, покупку дорогостоящих свечей, обращение к монахам – было ли все это вообще. Также изъятые у фигурантов мобильные телефоны не исследовали эксперты, а именно это позволило бы установить полный перечень «услуг», которые оказывала Любовь Д. И людей, их получивших. Также правоохранитель не изучил образ жизни и источник получения доходов супругов Д.
В итоге следователь Ткалич трижды закрывал это уголовное дело. И следственные судьи, все разные, так же трижды отменяли его решения и возобновляли уголовное производство. И так же трижды писали рекомендации в определении, которые следователь должен был выполнить.
Адвокат потерпевшей даже пытался заявить отвод следователю, который раз в год закрывал дело. Но защитнику в этом отказали.
«Это – типичное мошенничество»
Это дело легко было бы распутать, довести до суда и выиграть, уверен адвокат Сонько.
«Во-первых, передача средств от клиентки к «провидице» была задокументирована банковскими выписками. Основание? Потому что были угрозы относительно заболевания. Во-вторых, мне стало интересно (потому что такое было впервые в моей практике), как проходят подобные дела вообще в Украине. Мошенничество действительно трудно доказать. Но я нашел интересное дело в Виннице, свежее, кстати. Следователи довели его до суда, и суд дал обвиняемой значительный срок за мошенничество, где за услуги передавали наличные и золото. Попробуй, докажи ту передачу! В нашем же деле передача средств проходила через банк», — отметил Валерий Сонько.
Разделяет его мнение и нынешний защитник пострадавшей Артур Асоян, который 13 лет работал следователем. Дело он называет «чистым мошенничеством». А в том, что происходит с регулярным закрытием дела, подозревает коррупционную составляющую.
«Понятно, что они максимально пытаются закрыть это дело», — резюмирует адвокат Асоян.
В деле сменили следователя
МГ «Объектив» обратилась в ГБР за комментарием относительно расследования, которое там начали из-за деятельности харьковского следователя.
«Информируем, что Вторым следственным отделом (с дислокацией в г. Харькове) ТУ ГБР в г. Полтаве осуществляется досудебное расследование уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований под № 62025170020003723 от 18.03.2025 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК Украины», — сообщили нам в ГБР, отказавшись от дальнейших комментариев на основании тайны следствия.
В ГУ Нацполиции Харьковской области корреспондентка «Объектива» также обратилась с вопросом: что же в конце концов мешает расследовать дело и почему следователь несколько раз его закрывал?
В Нацполиции напомнили, что решение закрыть любое дело согласовывают с прокуратурой. И сообщили, что проверяли деятельность следователя после жалобы потерпевшей.
«Следует отметить, что законность и обоснованность принятого следователем Ткаличем Д.А. 02.06.2026 процессуального решения о закрытии уголовного производства № 12023221170001392 проверялись процессуальным руководителем в соответствии с требованиями Уголовного процессуального законодательства Украины и отменены не были», — отметили в Нацполиции.
И добавили: отныне в деле – новый следователь.
«По состоянию на настоящее время постановлением руководителя органа досудебного расследования проведение досудебного расследования в уголовном производстве № 12023221170001392 поручено следователю СО Харьковского РУП № 2 ГУНП в Харьковской области Винник В.С.», — говорится в ответе на наш официальный запрос.
Об этих изменениях даже адвокат потерпевшей узнал от журналистки МГ «Объектив». Мы продолжим следить за расследованием этого дела и готовы предоставить всем участникам право прокомментировать свою позицию.