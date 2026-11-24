За 10 месяцев 2026 года следственные подразделения ГУНП в Харьковской области внесли в ЕРДР сведения о 665 уголовных правонарушениях по фактам ДТП, где пострадали люди.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Для сравнения, за аналогичный период в 2021 году зарегистрировали 771 уголовное производство,

в 2022 году – 483,

2023 году – 693,

2024 году – 638,

2025 году – 671.

В соответствии с УК Украины, сведения о ДТП вносятся в ЕРДР, когда в результате аварии пострадавшие получили телесные повреждения (средней тяжести или тяжкие) либо погибли. Если повреждено транспортное средство или участники ДТП получили легкие телесные повреждения, для виновного лица предусмотрена административная ответственность.