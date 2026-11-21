ДТП, в котором погибли два человека, произошло 20 ноября вблизи поселка Бабаи Харьковской области с участием автомобилей MAN и ИЖ-2125, сообщили в Нацполиции.

41-летний водитель автомобиля MAN ехал из города Мерефа в направлении Харькова. В это время 82-летний водитель автомобиля ИЖ-2125 двигался во встречном направлении. При выполнении поворота налево в сторону поселка Бабаи пожилой водитель не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель автомобиля ИЖ и его 78-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Водитель грузовика испытал острую реакцию на стресс и от госпитализации отказался. Устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.