Пятеро погибших: 31 октября на Изюмщине объявили День траура
В субботу в Изюмской громаде объявили День траура по погибшим из-за удара РФ 29 октября.
«В результате проведения поисково-спасательных работ на месте вражеского авиаудара, к сожалению, обнаружена гибель 5 человек. Еще 14 гражданских жителей получили ранения разной степени тяжести», — отметили в Изюмской ШВА.
Напомним, три КАБа днем 29 октября российская армия сбросила на Изюм. Бомбы «сложили» пятиэтажное админздание. Под завалами оказались люди. Повреждены десятки частных домов, сообщала Изюмская ГВА. Утром 30 октября начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в городе Изюм погибли четыре человека, ранены 12 человек, острую реакцию на стресс получили двое жителей.