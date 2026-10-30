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Пятеро погибших: 31 октября на Изюмщине объявили День траура

Общество 13:06   30.10.2026
Виктория Яковенко
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Пятеро погибших: 31 октября на Изюмщине объявили День траура Фото: Изюмская ГВА

В субботу в Изюмской громаде объявили День траура по погибшим из-за удара РФ 29 октября.

«В результате проведения поисково-спасательных работ на месте вражеского авиаудара, к сожалению, обнаружена гибель 5 человек. Еще 14 гражданских жителей получили ранения разной степени тяжести», — отметили в Изюмской ШВА.

Напомним, три КАБа днем ​​29 октября российская армия сбросила на Изюм. Бомбы «сложили» пятиэтажное админздание. Под завалами оказались люди. Повреждены десятки частных домов, сообщала Изюмская ГВА. Утром 30 октября начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в городе Изюм погибли четыре человека, ранены 12 человек, острую реакцию на стресс получили двое жителей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 13:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу в Изюмской громаде объявили День траура по погибшим из-за удара РФ 29 октября.".