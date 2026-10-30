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П’ятеро загиблих: 31 жовтня на Ізюмщині оголосили День жалоби

Суспільство 13:06   30.10.2026
Вікторія Яковенко
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П’ятеро загиблих: 31 жовтня на Ізюмщині оголосили День жалоби Фото: Ізюмська МВА

У суботу в Ізюмській громаді оголосили День жалоби за загиблими через удар РФ 29 жовтня.

«В результаті проведення пошуково-рятувальних робіт на місці ворожого авіаудару, на превеликий жаль, виявлено загибель 5 людей. Ще 14 цивільних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначили в Ізюмській МВА.

Нагадаємо, три КАБи вдень 29 жовтня російська армія скинула на Ізюм. Бомби «склали» п’ятиповерхову адмінбудівлю. Під завалами опинилися люди. Пошкоджені десятки приватних будинків, повідомляла Ізюмська МВА. Вранці 30 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що у місті Ізюм загинули четверо людей, поранені 12 людей, гостру реакцію на стрес отримали двоє жителів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 13:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу в Ізюмській громаді оголосили День жалоби за загиблими через удар РФ 29 жовтня.".