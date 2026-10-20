Live
  • Вт 20.10.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

Стали відомі імена загиблих через удар по парку в Новій Водолазі

Суспільство 13:43   20.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Стали відомі імена загиблих через удар по парку в Новій Водолазі Фото: Нововодолазька селищна рада

1-річна та 8-річні дівчинки та три жінки загинули 19 жовтня у Новій Водолазі внаслідок удару російського «шахеда» по парку.

Імена загиблих повідомила Нововодолазька селищна рада. Ворожий БпЛА обірвав життя 28-річної Інни Марюхни та її 1-річної доньки Ангеліни, 8-річної Аріни Коваль, 34-річної Юлії Спічак та Маріанни Цимбал, якій було 36 років.

«Маленьке немовля, яке тільки починало свій шлях у цьому світі… Його мама, яка мала б обіймати свою дитину, захищати її, бачити її перші кроки й чути її перші слова… Ще одна дитина, чиє життя безжально обірвалося, і дві молоді дівчини, перед якими мало бути ціле життя — з мріями, надіями і щасливими моментами… Втрачені життя, загублені незамінні людські долі, світи, які більше ніколи не побачать світанку. За кожним із цих життів — чиєсь розбите серце, невимовна туга, сльози, які не висихатимуть, і порожнеча, яку вже нічим не заповнити”, – пишуть у селищній раді.

Нагадаємо, російська армія атакувала парк у Новій Водолазі посеред дня 19 жовтня. Удар був близько 16:30, повідомила Харківська обласна прокуратура. Били БпЛА “Герань-3”. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, шість людей загинули, 15 – постраждали.

Читайте також: БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

В антидроновій сітці на Харківщині заплуталася сова: врятували прикордонники
В антидроновій сітці на Харківщині заплуталася сова: врятували прикордонники
20.10.2026, 14:48
БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо
БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо
20.10.2026, 12:27
Харків’ян попередили про відключення газу: дати та адреси
Харків’ян попередили про відключення газу: дати та адреси
20.10.2026, 12:47
Ворог атакував енергетику Харківщини: населений пункт повністю знеструмлений
Ворог атакував енергетику Харківщини: населений пункт повністю знеструмлений
20.10.2026, 11:52
Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)
Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)
20.10.2026, 11:16
Покриті антидроновими сітками дороги Харківщини дистанційно мінують
Покриті антидроновими сітками дороги Харківщини дистанційно мінують
20.10.2026, 10:31

Новини за темою:

20.10.2026
Росіяни вбили вчительку та її доньку: у Новій Водолазі день жалоби
20.10.2026
Шість загиблих і 21 постраждалий: наслідки обстрілів Харківщини за добу
17.10.2026
Дві людини загинули, понад 40 – постраждали: Синєгубов про добу в Харкові
16.10.2026
Наслідки ударів по Харкову: з’явились фото з місць атак
12.10.2026
Доба “прильотів” у Харкові та області – підсумки 11 – 12 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стали відомі імена загиблих через удар по парку в Новій Водолазі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 13:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1-річна та 8-річні дівчинки та три жінки загинули 19 жовтня у Новій Водолазі внаслідок удару російського «шахеда» по парку.".