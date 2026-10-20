Стали відомі імена загиблих через удар по парку в Новій Водолазі

1-річна та 8-річні дівчинки та три жінки загинули 19 жовтня у Новій Водолазі внаслідок удару російського «шахеда» по парку.

Імена загиблих повідомила Нововодолазька селищна рада. Ворожий БпЛА обірвав життя 28-річної Інни Марюхни та її 1-річної доньки Ангеліни, 8-річної Аріни Коваль, 34-річної Юлії Спічак та Маріанни Цимбал, якій було 36 років.

«Маленьке немовля, яке тільки починало свій шлях у цьому світі… Його мама, яка мала б обіймати свою дитину, захищати її, бачити її перші кроки й чути її перші слова… Ще одна дитина, чиє життя безжально обірвалося, і дві молоді дівчини, перед якими мало бути ціле життя — з мріями, надіями і щасливими моментами… Втрачені життя, загублені незамінні людські долі, світи, які більше ніколи не побачать світанку. За кожним із цих життів — чиєсь розбите серце, невимовна туга, сльози, які не висихатимуть, і порожнеча, яку вже нічим не заповнити”, – пишуть у селищній раді.

Нагадаємо, російська армія атакувала парк у Новій Водолазі посеред дня 19 жовтня. Удар був близько 16:30, повідомила Харківська обласна прокуратура. Били БпЛА “Герань-3”. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, шість людей загинули, 15 – постраждали.