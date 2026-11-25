Центральний парк Харкова почали прикрашати до новорічних свят (фото)
Сьогодні, 25 листопада, у Центральному парку Харкова почали встановлювати святкові інсталяції. Фото прикрашених алей опублікувала пресслужба парку.
Біля Головного входу розмістили казкову повітряну кулю.
На клумбі біля Білочки з’явилися новорічні іграшки.
У Дитячому парку почали монтувати ялинку.
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Нагадаємо, у сквері Сафарова висадили нову ялинку – п’ятиметрове дерево розмістили у самому центрі локації, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».
Комунальники вже готуються прикрасити її до різдвяних свят.