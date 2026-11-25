Сьогодні, 25 листопада, у Центральному парку Харкова почали встановлювати святкові інсталяції. Фото прикрашених алей опублікувала пресслужба парку.

Біля Головного входу розмістили казкову повітряну кулю.

На клумбі біля Білочки з’явилися новорічні іграшки.

У Дитячому парку почали монтувати ялинку.

Нагадаємо, у сквері Сафарова висадили нову ялинку – п’ятиметрове дерево розмістили у самому центрі локації, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники вже готуються прикрасити її до різдвяних свят.