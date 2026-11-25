Сегодня, 25 ноября, в Центральном парке Харькова начали устанавливать праздничные инсталляции. Фото преображенных аллей опубликовала пресс-служба парка.

У Главного входа разместили сказочный воздушный шар.

На клумбе возле Белочки появились новогодние игрушки.

В Детском парке начали монтировать елку.

Напомним, в сквере Сафарова высадили новую елку – пятиметровое дерево разместили в самом центре локации, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики уже готовятся украсить ее к рождественским праздникам.