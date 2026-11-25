Коллаборантов на пятый год войны в Харьковской области стало меньше – об этом можно сделать выводы благодаря статистике, которую МГ «Объектив» предоставили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Нацполиция осуществляет фиксацию, документирование и учет правонарушений внутри своей компетенции. Поэтому Нацполиция сообщила статистические данные о результатах расследования смежных преступлений против национальной безопасности на территории Харьковской области:

По ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность): в 2022 году, с начала полномасштабного вторжения, сотрудники Нацполиции выявили 1607 правонарушений, в рамках которых объявлено 897 подозрений;

в 2023 году – 487 правонарушений, объявлено 269 подозрений;

в 2024 году – 322 правонарушения, объявлено 307 подозрений;

в 2025 году – 136 правонарушений, объявлено 100 подозрений;

в 2026 году (по состоянию на 10 месяцев) – 26 правонарушений, объявлено 55 подозрений.

По ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или расположении ВСУ): в 2022 году, с начала полномасштабного вторжения до конца года, выявили 6 правонарушений, объявлено 1 подозрение;

в 2023 году – 2 правонарушения, объявлено 1 подозрение;

в 2024 году – 2 правонарушения, объявлено 3 подозрения;

в 2025 году – 9 правонарушений, объявлено 4 подозрения;

в 2026 году (по состоянию на ноябрь) новые правонарушений не зафиксировали и подозрения не объявляли.