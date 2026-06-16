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Бывший артист цирка, наводивший удары РФ по Харькову, хотел снизить срок

Происшествия 21:53   16.06.2026
Оксана Якушко
Бывший артист цирка, наводивший удары РФ по Харькову, хотел снизить срок

Но Харьковский апелляционный суд оставил без изменений наказание предателю, передававшему в РФ данные о локациях Сил обороны, сообщает областная прокуратура.

В апреле 2024 года харьковчанин, ранее работавший в сфере эстрадно-циркового искусства, в Telegram начал общаться с агентом РФ. Имея антиукраинские взгляды, предатель решил помочь россиянам в войне против собственного государства.

Уже в мае он собрал информацию о расположении украинских воинов и военной техники в Харькове и передал собеседнику. Вероятно, эти разведданные россияне использовали для ударов по позициям Сил обороны.

Правоохранители задержали информатора в июле 2025 года и взяли его под стражу. На суде предатель признал вину полностью.

51-летний мужчина признан виновным в распространении информации о расположении ВСУ. Индустриальный райсуд Харькова приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Адвокат предателя просил смягчить осужденному приговор и уменьшить срок до 6 лет заключения. Харьковский апелляционный суд отказал защите в удовлетворении жалобы и оставил без изменений приговор суда первой инстанции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 21:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Но Харьковский апелляционный суд оставил без изменений наказание предателю, передававшему в РФ данные о локациях Сил обороны, сообщает областная прокуратура.".