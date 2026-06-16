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Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ

Фронт 20:50   16.06.2026
Оксана Якушко
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ скриншот

Оккупанты перерезали железную дорогу в районе автотрассы Р-79 между Платоновкой и Богуславкой на Харьковщине, сообщил военный обозреватель, координатор мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Южно-слобожанском направлении, оно же Харьковское или Волчанское, продолжаются бои в юго-восточной части Волчанска.

«Противник пытается расширить свое вклинение штурмами по направлению Марьино-Зыбино, восточнее Волчанска. Пытаются выйти на реку Волчья, но пока безрезультатно. И бои продолжаются в районе Синельниково-Кирпичное, Вильча, Лиман», — описывает оперативную ситуацию Машовец.

Россиянам удалось немного расширить свое вклинение в районе Графского, но на этом успехи тут заканчиваются.

На Великобурлукском направлении также без изменений после того, как ВСУ немного оттеснили россиян в районе Амбарного и Отрадного.

Но южнее силы 6-й армии общевойсковой противника из состава группировки войск Север спорадически пытаются продвинуться в северо-западном направлении на Великий Бурлук. Основной смысл – обойти узел обороны ВСУ в районе Колодязного, чтобы расширить свой плацдарм на реке Оскол.

На Купянском направлении группировка войск Запад и частично 68-я стрелковая дивизия 6-й армии, которая также действует на плацдарме на Осколе, пытается ликвидировать плацдарм ВСУ восточнее Купянска.

«Продолжаются попытки нарастить усилия по направлению Песчаное – Купянск-Узловой. Бои идут в районе Куриловки, Ковшаровки. Есть вклинение малых пехотных групп противника, также и в районе Петропавловки. Но пока особых результатов у противника нет. Смысл его усилий: рассечь плацдарм ВСУ и потом ликвидировать по частям, сначала северную, потом южную часть. На данный момент противнику эту задачу выполнить не удается», — подвел итоги Машовец.

Нет изменений и по направлению на Боровую. А сообщения о прорыве противника в Боровую не соответствуют действительности: россиянам не удается прорваться через высоты западнее реки Черный Жеребец.

«Единственный успех противника на этому участке – это перерезание железной дороги в районе автодороги Р-79 между Платоновкой и Богуславкой. Это усложняет обеспечение подразделений ВСУ, которые обороняются в районе Загрызово, Новой Кругляковки и Богуславки. Украинским защитникам приходится через полноводный участок Оскола получать провиант и снаряды, что достаточно трудно делать под огнем противника», — рассказал военный аналитик.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 20:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты перерезали железную дорогу в районе трассы Р-79 между Платоновкой и Богуславкой на Харьковщине, сообщил военный обозреватель Константин Машовец.".