В ДТП в Харькове пострадали пятеро людей: не разминулись такси и автобус

ДТП произошло в утром 1 августа в Холодногорском районе Харькова. Предварительно, в ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что столкнулись автобус Mercedes-Benz, осуществлявший регулярные пассажирские перевозки, под управлением 36-летнего водителя и автомобиль KІА K5 – за рулем был 63-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали пятеро людей – 36-летний водитель автобуса и две пассажирки 37-ми и 44-х лет. Также травмирован водитель легкового авто и его 52-летний пассажир.

«На место происшествия выезжали следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Информация об аварии зарегистрирована в Едином учете ОП № 2 Харьковского РУП № 3. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований», – добавили в полиции.