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Спасатели показали, по какой заправке ударили накануне вечером россияне

Происшествия 09:56   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Спасатели показали, по какой заправке ударили накануне вечером россияне

Россияне ударили по заправке в Шевченковском районе Харькова 31 июля около 23:15. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, враг выпустил по АЗС беспилотник.

Обстрел Харькова 31 июля

«В результате обстрела возник пожар. Горела заправочная колонка на площади три квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских обстрелов», – отметили спасатели.

Обстрел Харькова 31 июля

Напомним, начиная с 20:00 Харьков находился под постоянной атакой дронов. Вначале мониторинговые каналы сообщали о пролетах FPV. Около 22:30 появились «Шахеды». Известно о «прилетах» в Немышлянском, Салтовском и Киевском районах. В Немышлянском ранены три женщины. В Салтовском беспилотник ударил по крыше многоэтажного дома, в Киевском — по гаражному кооперативу. В этих случаях обошлось без пострадавших. Еще несколько взрывов в городе прогремели после 22:30 Перед этим жителей предупреждали об угрозе «Шахедов». В 23:15 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА по АЗС в Шевченковском районе.

Обстрел Харькова 31 июля

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 09:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по заправке в Шевченковском районе Харькова 31 июля около 23:15. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, враг выпустил по АЗС беспилотник.".