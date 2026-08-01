Спасатели показали, по какой заправке ударили накануне вечером россияне

Россияне ударили по заправке в Шевченковском районе Харькова 31 июля около 23:15. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, враг выпустил по АЗС беспилотник.

«В результате обстрела возник пожар. Горела заправочная колонка на площади три квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских обстрелов», – отметили спасатели.

Напомним, начиная с 20:00 Харьков находился под постоянной атакой дронов. Вначале мониторинговые каналы сообщали о пролетах FPV. Около 22:30 появились «Шахеды». Известно о «прилетах» в Немышлянском, Салтовском и Киевском районах. В Немышлянском ранены три женщины. В Салтовском беспилотник ударил по крыше многоэтажного дома, в Киевском — по гаражному кооперативу. В этих случаях обошлось без пострадавших. Еще несколько взрывов в городе прогремели после 22:30 Перед этим жителей предупреждали об угрозе «Шахедов». В 23:15 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА по АЗС в Шевченковском районе.