Рятувальники показали, по якій заправці вдарили напередодні ввечері росіяни

Росіяни вдарили по заправці у Шевченківському районі Харкова 31 липня близько 23:15. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, ворог випустив по АЗС безпілотник.

“Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіла заправна колонка на площі три квадратні метри. На щастя, обійшлось без постраждалих. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожого обстрілу”, – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, починаючи з 20:00 Харків перебував під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22:30 з’явилися «Шахеди». Відомо про «прильоти» у Немишлянському, Салтівському та Київському районах. У Немишлянському поранені три жінки. У Салтівському безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, в Київському – по гаражному кооперативу. У цих випадках обійшлося без постраждалих. Ще кілька вибухів у місті прогриміли після 22:30. Перед цим мешканців попереджали про загрозу “шахедів”.

О 23:15 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА по АЗС у Шевченківському районі.