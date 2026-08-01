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Рятувальники показали, по якій заправці вдарили напередодні ввечері росіяни

Події 09:56   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рятувальники показали, по якій заправці вдарили напередодні ввечері росіяни

Росіяни вдарили по заправці у Шевченківському районі Харкова 31 липня близько 23:15. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, ворог випустив по АЗС безпілотник.

Обстріл Харкова 31 липня

“Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіла заправна колонка на площі три квадратні метри. На щастя, обійшлось без постраждалих. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожого обстрілу”, – зазначили у ДСНС.

Обстріл Харкова 31 липня

Нагадаємо, починаючи з 20:00 Харків перебував під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22:30 з’явилися «Шахеди». Відомо про «прильоти» у Немишлянському, Салтівському та Київському районах. У Немишлянському поранені три жінки. У Салтівському безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, в Київському – по гаражному кооперативу. У цих випадках обійшлося без постраждалих. Ще кілька вибухів у місті прогриміли після 22:30. Перед цим мешканців попереджали про загрозу “шахедів”.

О 23:15 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА по АЗС у Шевченківському районі.

Обстріл Харкова 31 липня

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 09:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по заправці у Шевченківському районі Харкова 31 липня близько 23:15. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, ворог випустив по АЗС безпілотник.".