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ДСНС: FPV атакував у Харкові АЗС, пожежі після ударів вирували і в області

Події 09:10   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: FPV атакував у Харкові АЗС, пожежі після ударів вирували і в області

Протягом минулої доби росіяни загасили сім пожеж, які почалися внаслідок російських обстрілів у Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у Харкові. Про це вранці 1 серпня повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Ранок 31 липня у Богодухові розпочався з удару БпЛА по навчальному закладу. Обійшлося без постраждалих, проте виник вогонь на площі 20 квадратних метрів.

Пізніше удар ворожої ракети у житловому кварталі на околиці міста Балаклія спричинив пожежу у приватній господарчій споруді на площі 50 квадратних метрів та пошкодження житлового будинку. Без постраждалих. У селі Михайлівка Чугуївського району внаслідок влучання БпЛА горіло поле зі стиглою пшеницею на площі 5 гектарів. Пізно увечері росіяни завдали удару БпЛА по м. Дергачі, спричинивши пожежу площею 1000 квадратних метрів у складській будівлі. Без постраждалих”, – зазначили рятувальники.

А ввечері ворог ударив FPV-дроном по АЗС у Шевченківському районі. Зайнялася колонка, постраждалих через “приліт” немає.

Читайте також: Росіяни намагалися прорватися на Харківщині 17 разів, усі атаки на півночі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це вранці 1 серпня повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".