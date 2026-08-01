ГСЧС: FPV атаковал в Харькове АЗС, пожары после ударов бушевали и в области

В течение минувших суток россияне потушили семь пожаров, которые начались в результате российских обстрелов в Богодуховском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах области, а также в Харькове. Об этом утром 1 августа сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утро 31 июля в Богодухове началось с удара БпЛА по учебному заведению. Обошлось без пострадавших, однако возник огонь на площади 20 квадратных метров.

«Позже удар вражеской ракеты в жилом квартале на окраине города Балаклея вызвал пожар в частном хозяйственном сооружении на площади 50 квадратных метров и повреждение жилого дома. Без пострадавших. В селе Михайловка Чугуевского района в результате попадания БпЛА горело поле со спелой пшеницей на площади пять гектаров. Поздно вечером россияне нанесли удар БпЛА по г. Дергачи, нанеся пожар площадью 1000 квадратных метров в складском здании. Без пострадавших», – добавили спасатели.

А вечером враг ударил FPV-дроном по АЗС у Шевченковском районе. Загорелась колонка, пострадавших из-за «прилета» нет.