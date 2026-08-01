Синегубов: за сутки на Харьковщине шесть пострадавших

За сутки на Харьковщине пострадали шесть человек из-за обстрелов РФ. Враг атаковал 17 населенных пунктов области, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения женщины 41, 47 и 71 лет; в пос. Малая Даниловка ранен 50-летний мужчина; в г. Дергачи испытала острую реакцию на стресс 63-летняя женщина; в пос. Приколотное Ольховатской громады получил ранения 50-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

ракета;

четыре КАБа;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Ланцет»;

девять БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.