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Синегубов: за сутки на Харьковщине шесть пострадавших

Происшествия 08:51   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки на Харьковщине шесть пострадавших Фото: ХОВА

За сутки на Харьковщине пострадали шесть человек из-за обстрелов РФ. Враг атаковал 17 населенных пунктов области, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения женщины 41, 47 и 71 лет; в пос. Малая Даниловка ранен 50-летний мужчина; в г. Дергачи испытала острую реакцию на стресс 63-летняя женщина; в пос. Приколотное Ольховатской громады получил ранения 50-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • четыре КАБа;
  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • девять БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине пострадали шесть человек из-за обстрелов РФ. Враг атаковал 17 населенных пунктов области, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.".