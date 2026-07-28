Сегодня 28 июля 2026: какой день в истории

28 июля – День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. В этот день 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым перенес празднование Рождества в стране на 25 декабря. В 2014-м началась операция ВСУ по освобождению Авдеевки. В 1942-м Сталин подписал «знаменитый» приказ № 227 — «Ни шагу назад!» В 1914-м началась Первая мировая война. В 1880-м родился будущий руководитель правительства УНР Владимир Винниченко. В 1821-м Перу провозгласило независимость от Испании. В 1586-м в Англию впервые привезли картофель.

Праздники и памятные даты 28 июля

28 июля в Украине – День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом, Всемирный день охраны природы.

28 июля в истории

28 июля 1586 года с корабля в Плимуте сошел сэр Томас Хэрриот, привезший в Англию первый картофель. Подробнее.

28 июля 1821 года Перу провозгласило независимость от Испании. Подробнее.

28 июля 1868 года приняли 14-ю поправку к Конституции США. Она обеспечила гражданство каждому человеку, родившемуся в США. К тому времени главной целью внесения этой поправки было обеспечить гражданство бывшим рабам.

28 июля 1880 года родился украинский писатель и видный политический деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов Владимир Винниченко. Подробнее.

28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Подробнее.

28 июля 1942 года в СССР Сталин подписал «знаменитый» приказ № 227 — «Ни шагу назад!» Подробнее.

28 июля 2014 года началась операция по освобождению Авдеевки от российских оккупантов и боевиков так называемой ДНР. Подробнее.

28 июля 2023 года Президент Украины подписал закон №9431 «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины». Им в Украине перенесли ряд праздничных дней, согласовав их с переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь. Подробнее.

Церковный праздник 28 июля

28 июля чтят память апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Подробнее.

Народные приметы

Если на липе пожелтели листья, то осень будет ранней.

Чем жарче 28 июля, тем холоднее будет декабрь.

Если дует южный ветер, то погода станет жаркой и сухой.

Что нельзя делать 28 июля

Не желательно проводить финансовые операции.

Нельзя менять, продавать или отдавать свои вещи – с ними уйдет удача.